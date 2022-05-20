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3 часа назад

В России вышел сериал «Нулевой пациент» о крупнейшей вспышке ВИЧ в СССР

FBM.ru

Недавно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились первые две серии драмы «Нулевой пациент», которая рассказывает о самой крупной вспышке ВИЧ во времена Советского Союза.

Вышел сериал «Нулевой пациент»
Фото: FBM.ruFBM.ru

События сериала происходят в 1988 году в Калмыцкой АССР, где молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев начинает подозревать, что у нескольких его пациентов ВИЧ.

Старшие специалисты не верят, что такое может быть, поэтому Кирсан втайне отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его теорию, к делу подключается учёный Дмитрий Гончаров, который выступает специалистом по малоизученной в стране «экзотической» болезни.

С этого момента судьба нескольких десятков детей и нескольких взрослых, а возможно и всего СССР зависит от действий московского эпидемиолога и провинциального педиатра.

Главные роли в «Нулевом пациенте» сыграли актеры Аскар Ильясов, Никита Ефремов и Евгений Стычкин. Последний также является постановщиком эпизодов вместе с режиссёром «Девятаева» Сергеем Трофимовым.

Финальную серию «Нулевого пациента» зрителям покажут 23 июня.

Сериалы,Аскар Ильясов,Никита Ефремов,Евгений Стычкин,Дмитрий Гончаров,Сергей Трофимов,
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