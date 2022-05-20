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2 часа назад

Трейлер "Женщины-Халка" собрал 78 миллионов просмотров за сутки

Газета.Ruиещё 1

Трейлер сериала "Женщина-Халк" за первые сутки после появления на различных онлайн-платформах собрал 78 млн. просмотров, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на официальную страницу студии Marvel в социальной сети Twitter.

Трейлер "Женщины-Халка" собрал 78 млн. просмотров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом, "Женщина-Халк" стала второй после "Сокола и Зимнего солдата", первый трейлер которых после публикации собрал 125 млн просмотров за сутки. При этом авторы публикации утверждают, что фанаты комиксов отнеслись к трейлеру новой экранизации неоднозначно.

Сериал киновселенной Marvel будет посвящен двоюродной сестре Брюса Беннера (Халка) — Дженнифер Уолтерс. Главную героиню сыграет Татьяна Маслани, в шоу также появятся Марк Руффало и Тим Рот. Премьера сериала "Женщина-Халк" запланирована на 17 августа.

Сериалы,Татьяна Маслани,Тим Рот,Марк Руффало,
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