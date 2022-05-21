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3 часа назад

В сети появились первые минуты четвёртого сезона сериала "Очень странные дела"

Inc-News

В сети появились первые минуты четвёртого сезона сериала Netflix "Очень странные дела"Шоураннерами проекта выступают братья Дафферы. Премьера новых эпизодов запланирована на 27 мая 2022 года.

В сети появились первые минуты 4 сезона "Очень странных дел"
Фото: inc-newsinc-news

Онлайн-кинотеатр Netflix показал первые восемь минут нового сезона сериала "Очень странные дела" ("Stranger Things").

По сюжету, повзрослевшие герои пытаются жить обычной жизнью, однако им приходится вновь вступить в противостояние со злом, принявшим новую форму. Шоураннерами четвёртого сезона значатся братья Дафферы.

К своим ролям вернутся уже знакомые зрителям Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Джо Кири, Калеб Маклафлин и другие.Предстоящая глава шоу будет разделена на две части: первая выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.

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