Сериалы о женщинах, которых лучше не злить

Для тех, кто не может определиться с сериалом, «Рамблер» собрал крутые проекты о женщинах, которые пойдут на все и даже больше, чтобы добиться своих целей.

Фото: Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство" Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Отчаянные домохозяйки» (2004 – 2012)

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Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти.

«Как избежать наказание за убийство» (2014 – 2020)

Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Дрянь» (2016 – 2019)

Виртуозная комедия об остроумной сексуально озабоченной девушке с потрясающим чувством юмора, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона. В главной роли – Фиби Уоллер-Бридж. Кстати, второй сезон проекта был номинирован сразу на одиннадцать премий «Эмми» и выиграл шесть из них. Сериал также получил премию «Золотой глобус», а Уоллер-Бридж – как лучшая актриса.

Кадр из сериала "Дрянь"

«Династия» (2017 – 2022)

В центре сюжета - состоятельный Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнует прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца и возглавить компанию. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.

Кадр из сериала "Династия"

«Убивая Еву» (2018 – 2022)

Один из самых известных европейских сериалов (снимали Великобритания и Италия). Остроумный шпионский проект, нарушающий законы жанра, о наемной убийце по имени Вилланель, за которой ведет охоту аналитик MI5 Ева Поластри.

«Почему женщины убивают» (2019 – …)

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает о женщинах, которых лучше не бесить – ведь в порыве гнева (или отчаяния) они способны даже на убийство.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Джинни и Джорджия» (2021 – …)

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.