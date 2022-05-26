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1 час назад

В третьем сезоне «Ведьмака» могут показать ещё одну Лже-Цири

Чемпионат.comиещё 1

В первом сезона «Ведьмака» появлялась Лже-Цири. Ее хотели выдать за настоящую Цириллу, но Геральта провести не удалось. Тогда роль Лже-Цири сыграла Виола Преттеджон.

В новом «Ведьмаке» могут показать еще одну Лже-Цири
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание Redanian Intelligence, специализирующееся на «Ведьмаке» опубликовало свежие данные по третьему сезону шоу. Говорится, что в нем стоит ждать появление еще одной Лже-Цири, роль которой исполнит Фрэнсис Пули. В качестве аргументов Redanian Intelligence приводит пару доводов.

Во-первых, Пули внешне похожа на Фрейю Аллан, играющую настоящую Цири. Во-вторых, Фрэнсис Пули заметили на студии Longcross. Примечательно, что в это же время там находился актёр, играющий Эмгыра вар Эмрейса.

Премьера третьего сезона шоу вряд ли состоится до 2023 года. Сейчас проходят его съемки.

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