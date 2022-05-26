В новом «Ведьмаке» могут показать еще одну Лже-Цири

В первом сезона «Ведьмака» появлялась Лже-Цири. Ее хотели выдать за настоящую Цириллу, но Геральта провести не удалось. Тогда роль Лже-Цири сыграла Виола Преттеджон.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Издание Redanian Intelligence, специализирующееся на «Ведьмаке» опубликовало свежие данные по третьему сезону шоу. Говорится, что в нем стоит ждать появление еще одной Лже-Цири, роль которой исполнит Фрэнсис Пули. В качестве аргументов Redanian Intelligence приводит пару доводов.

Во-первых, Пули внешне похожа на Фрейю Аллан, играющую настоящую Цири. Во-вторых, Фрэнсис Пули заметили на студии Longcross. Примечательно, что в это же время там находился актёр, играющий Эмгыра вар Эмрейса.