Стала известна дата премьеры сериала «Женщина в состоянии развода»

«Это история о девушках «чуть за 30», которые посмотрят сериал и, надеюсь, скажут: «Как же я её понимаю... Мне тоже хочется любви, мартини и на дискотеку, а не вот это всё! Это больше про внутренние страхи наши (женские и мужские), а не просто про череду поиска партнёра. Мы старались понять, в чём кроется причина одиночества многих успешных и состоявшихся 30-летних», — объяснила постановщица.