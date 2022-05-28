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6 часов назад

Съемки сериала «Акушер» с Никитой Панфиловым прошли в Арзамасе

Нижегородская правда

В Арзамасе прошли съемки сериала «Акушер». Кадрами с места событий поделился местный блогер Алексей Алексеев.

Съемки сериала «Акушер» с Никитой Панфиловым прошли в Арзамасе
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Сериал будет состоять из 16 эпизодов. Одним из место действий станет загородный отель «Чайка». Премьера сериала запланирована на осень 2022 года.

Главную роль сыграет актер Никита Панфилов, который в перерывах между сценами не отказывается от фотосессий с поклонниками их Арзамаса.

Напомним, что сериал снимается для телеканала НТВ. Изначального съемки должны были пройти в Ростов-на-Дону, однако из-за последний событий их перенесли в Нижегородскую область.

Сериалы,Чайка,Никита Панфилов,Алексей Алексеев,
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