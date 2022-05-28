Съемки сериала «Акушер» с Никитой Панфиловым прошли в Арзамасе

В Арзамасе прошли съемки сериала «Акушер». Кадрами с места событий поделился местный блогер Алексей Алексеев.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Сериал будет состоять из 16 эпизодов. Одним из место действий станет загородный отель «Чайка». Премьера сериала запланирована на осень 2022 года.

Главную роль сыграет актер Никита Панфилов, который в перерывах между сценами не отказывается от фотосессий с поклонниками их Арзамаса.