Съемки сериала «Акушер» с Никитой Панфиловым прошли в Арзамасе

В Арзамасе прошли съемки сериала «Акушер». Кадрами с места событий поделился местный блогер Алексей Алексеев.
Сериал будет состоять из 16 эпизодов. Одним из место действий станет загородный отель «Чайка». Премьера сериала запланирована на осень 2022 года.
Главную роль сыграет актер Никита Панфилов, который в перерывах между сценами не отказывается от фотосессий с поклонниками их Арзамаса.
Напомним, что сериал снимается для телеканала НТВ. Изначального съемки должны были пройти в Ростов-на-Дону, однако из-за последний событий их перенесли в Нижегородскую область.