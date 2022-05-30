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4 часа назад

Disney выпустил трейлер второго сезона сериала "Звёздные войны: Бракованная партия"

Inc-Newsиещё 1

Disney выпустил трейлер второго сезона сериала "Звёздные войны: Бракованная партия". Создателем проекта выступает Дэйв Филони. Премьера шоу запланирована на осень текущего года.

Выпущен трейлер сериала "Звёздные войны: Бракованная партия"
Фото: Inc-NewsInc-News

В сети появился трейлер второго сезона анимационного проекта "Звездные войны: Бракованная партия" ("Star Wars: The Bad Batch").Сюжет мультсериала разворачивается после завершения Войны клонов. В центре повествования группа элитных солдат, которая отказалась выполнять Приказ 66 и продолжает скрываться от Империи, работая в качестве наемников.

Роли озвучивали Ди Брэдли Бейкер, Стефен Стэнтон, а также Мин-На Вэнь. Исполнительным продюсером и создателем сериала выступает Дэйв Филони, а за сценарий отвечает Дженнифер Корбетт. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Disney+ предположительно осенью этого года.

Сериалы,Дженнифер Корбетт,Walt Disney,
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