Выпущен трейлер сериала "Звёздные войны: Бракованная партия"

В сети появился трейлер второго сезона анимационного проекта "Звездные войны: Бракованная партия" ("Star Wars: The Bad Batch").Сюжет мультсериала разворачивается после завершения Войны клонов. В центре повествования группа элитных солдат, которая отказалась выполнять Приказ 66 и продолжает скрываться от Империи, работая в качестве наемников.

Роли озвучивали Ди Брэдли Бейкер, Стефен Стэнтон, а также Мин-На Вэнь. Исполнительным продюсером и создателем сериала выступает Дэйв Филони, а за сценарий отвечает Дженнифер Корбетт. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Disney+ предположительно осенью этого года.