Джентельмен Джек: сериал для тех, кому надоели традиционные ценности

Аристократка Энн Листер никогда не вела себя как классическая женщина, за что ее многие не любили. "Рамблер" расскажет о сериале для тех, кто устал от традиционности.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Английская аристократка Энн Листер считается первой открытой лесбиянкой. Известная путешественница и альпинистка, мисс Листер сама управляла огромным поместьем, вела дневник и начисто отметала «подобающую леди» модель поведения, за что ее называли джентльменом Джеком.

Анна родилась в 1791 году и, конечно, ее образ жизни и внешний вид вызывал вопросы и даже насмешки. Но она оставалась верной себе, получила образование, управляла поместьем и крутила романы. В основу сценария легли дневники Листер, которые содержат более четырех миллионов слов и посвящены описанию романтических отношений.

Листер всегда мечтала найти ту самую и стремилась к женщинам из высшего общества. Необходимо было не только образование, но и материальный достаток. В сериале показан момент, когда Анна встречает свою последнюю возлюбленную Энн Уокер. Сюжет сопровождают солнечные пейзажи английской глубинки, скучающие сплетницы в кринолинах, забавные саундтреки и пикантные сцены.

Сюрана Джоунс настолько хорошо вжилась в роль, что сериал сразу вошел в топ среди зрителей. В этом году вышел уже второй сезон приключений "Джентельмена Джека". Однако, несмотря на бодрое начало сериала, конец его обещает быть грустным.

Дело в том, что Анна Листер умерла не дожив до 50-ти лет. Она обожала заграничные поездки, где могла избавиться от пристального внимания соседей. Она даже побывала в России, а затем погибла во время путешествия по Грузии.