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46 минут назад

Салех Абуамрх сыграет главного героя арабского "Офиса"

Газета.Ru

Кинокомпания MBC Studios из Саудовской Аравии снимет ремейк комедийного сериала "Офис" на арабском языке, передает The Hollywood Reporter. Съемки начнутся в июне 2022 года.

Салех Абуамрх сыграет главного героя арабского "Офиса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет сериала Al Maktab будет разворачиваться в Саудовской Аравии, главную роль - "комично-эгоцентричного" главного менеджера курьерской компании по имени Малик Аль-Тумайфи - сыграет актер Салех Абуамрх.

Режиссерское кресло проекта займет египетский режиссер Хишам Фатхи. Также в сериале снимутся Фахад Альбутаири, Наваф Альшобейли, Саад Азиз, Адхва Фахад, Разан Мансур и др.

Оригинальный "Офис" Рики Джервейса и Стивена Мерчанта выходил на канале BBC Two, а после на BBC One с 2001 по 2003 год.

Американский "Офис" выходил с 2007 года и выдержал 9 сезонов. Главные роли в американской версии "Офиса" сыграли Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински и Дженна Фишер.

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