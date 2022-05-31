Салех Абуамрх сыграет главного героя арабского "Офиса"

Кинокомпания MBC Studios из Саудовской Аравии снимет ремейк комедийного сериала "Офис" на арабском языке, передает The Hollywood Reporter. Съемки начнутся в июне 2022 года.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сюжет сериала Al Maktab будет разворачиваться в Саудовской Аравии, главную роль - "комично-эгоцентричного" главного менеджера курьерской компании по имени Малик Аль-Тумайфи - сыграет актер Салех Абуамрх.

Режиссерское кресло проекта займет египетский режиссер Хишам Фатхи. Также в сериале снимутся Фахад Альбутаири, Наваф Альшобейли, Саад Азиз, Адхва Фахад, Разан Мансур и др.

Оригинальный "Офис" Рики Джервейса и Стивена Мерчанта выходил на канале BBC Two, а после на BBC One с 2001 по 2003 год.