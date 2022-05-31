Много мечей на съемках третьего сезона «Ведьмак»

Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Стив Гауб в своих социальных опубликовал фотографию со съёмок шоу. На нём можно увидеть богатый арсенал оружия.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Все эти мечи и топоры используют каскадёры для тренировок в экшен-сценах, а также и сами актёры. Ничего другого не фото не попало, увидеть каких-либо персонажей не получится.

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Детали сюжета третьего сезона сериала пока неизвестны. К своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие. К касту нового сезона присоединились Рошель Роуз и София Ингар, которые исполнят роли Кейры Мец и Маргариты Ло-Антиль соответственно.