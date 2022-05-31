Кадр дня: водопад из “Твин Пикс”, который питает целый отель

Вступительную заставку к легендарному сериалу Дэвида Линча под музыку Анджело Бадаламенти помнят не только фанаты “Твин Пикс”, но и те, кто хотя бы раз ее видел. Любители кинотуризма наверняка знают, какая из достопримечательностей штата Вашингтон засветилась в ней. О ней сегодня и расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс" Кадр из сериала "Твин Пикс"

Водопад Сноквалми находится всего в 40 минутах езды от Сиэтла, на одноименной реке между городками Сноквалми и Фоллс-Сити. Высота его составляет 82 метра, что, между прочим, на 30 метров выше Ниагарского собрата.

Слева от водопада находится старый отель Salish Lodge & Spa, построенный в 1919 году. Кстати, именно его фасад был использован в качестве Great Northern Hotel в сериале Линча.

Кадр из сериала "Твин Пикс"

Для большей части эпизодов “Твин Пикс” экстерьеры города Сноквалми стали съемочной площадкой и принесли ему дурную славу. По Америке поползли слухи, якобы здесь находится ячейка секты сатанистов, а еще распространены дуэли на бензопилах (ибо основное занятие горожан – заготовка леса). Потому очень быстро энтузиазм жителей Сноквалми, которые благоприятно восприняли идею снимать в городе сериал, сменился на раздражение.

Еще один интересный факт: на реке Сноквалми находится старейшая в Америке и первая в мире полностью подземная гидроэлектростанция. Она по-прежнему производит чистую и экономичную электроэнергию, в том числе снабжая ей отель Salish Lodge & Spa.