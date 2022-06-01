Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
6 часов назад

Кинотеатры собрались показывать российские сериалы

Секрет Фирмыиещё 4

В кинотеатрах будут показывать первые серии отечественных сериалов. Об этом сообщили «Ведомости». Уже в июне в российском прокате появится киноверсия сериала «Два холма» от стриминговой платформы Start.

Кинотеатры собрались показывать российские сериалы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Другие популярные онлайн-кинотеатры, такие как Premier, Okko и Kion, тоже запланировали выходы оригинальных шоу. Со 2 июня в широкий прокат выходит фильм «Манюня» от Okko. Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова заявила, что новые форматы в кинотеатрах связаны с дефицитом контента.

«Я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — пояснил совладелец Start Эдуард Илоян.

Показ первых серий многосерийных фильмов в кино запланировали сами создатели. По их мнению, это может стать успешным форматом дистрибуции. На прокат негативно повлиял уход из России крупных зарубежных киностудий после начала военной операции на Украине.

В апреле обороты кинотеатров упали на 43% в годовом выражении. Ассоциация владельцев кинотеатров предупреждала, что к лету закроется половина кинозалов в стране. Речь идёт об убыточных площадках, избавление от которых поможет спасти другие кинотеатры. В мае крупнейшая на российском рынке сеть «Синема парк/Формула кино» уже закрыла два кинотеатра в торговых центрах Москвы. В компании рассказали, что ведут переговоры по условиям аренды во всех городах присутствия.

Сериалы,Ольга Зинякова,Эдуард Илоян,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители