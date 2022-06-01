Кинотеатры собрались показывать российские сериалы

В кинотеатрах будут показывать первые серии отечественных сериалов. Об этом сообщили «Ведомости». Уже в июне в российском прокате появится киноверсия сериала «Два холма» от стриминговой платформы Start.

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Другие популярные онлайн-кинотеатры, такие как Premier, Okko и Kion, тоже запланировали выходы оригинальных шоу. Со 2 июня в широкий прокат выходит фильм «Манюня» от Okko. Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова заявила, что новые форматы в кинотеатрах связаны с дефицитом контента.

«Я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — пояснил совладелец Start Эдуард Илоян.

Показ первых серий многосерийных фильмов в кино запланировали сами создатели. По их мнению, это может стать успешным форматом дистрибуции. На прокат негативно повлиял уход из России крупных зарубежных киностудий после начала военной операции на Украине.