В кинотеатрах начнут показывать сериалы

"Второе — это масштаб: он должен выглядеть достойно на большом экране с точки зрения качества картинки и иметь широкую рекламную кампанию, чтобы зацепить кинозрителя. И третье — это жанр. Прямо сейчас зрители идут в кинотеатр за позитивом, поэтому комедийный жанр будет работать лучше",