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40 минут назад

В отсутствие голливудских премьер российские кинозалы перейдут на сериалы

Газета.Ruиещё 1

Кинотеатральная премьера сериала "Два холма", вышедшего на стриминговой платформе Start в апреле 2022 года, состоится 9 июня, сообщают "Ведомости". В Start подтвердили, что в кинотеатрах зрители смогут посмотреть первые эпизоды "Двух холмов", прокатчиком выступит компания "Централ Партнершип" (ЦПШ). По словам гендиректора ЦПШ Вадима Верещагина, такое решение было принято на фоне успешной онлайн-премьеры комедии.

В кинотеатрах начнут показывать сериалы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Выпуская "Два холма" в кинотеатральный прокат, мы пробуем новые форматы дистрибуции наших оригинальных проектов. Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар",

— сказал совладелец Start Эдуард Илоян.

При этом 2 июня ЦПШ выпустит в широкий прокат фильм "Манюня" — кинотеатральную версию сериала платформы Okko по одноименной книге Наринэ Абгарян. По словам президента киносети "Каро" Ольги Зиняковой, "Манюня" привлечет зрителей прежде всего очень известным первоисточником..

"Второе — это масштаб: он должен выглядеть достойно на большом экране с точки зрения качества картинки и иметь широкую рекламную кампанию, чтобы зацепить кинозрителя. И третье — это жанр. Прямо сейчас зрители идут в кинотеатр за позитивом, поэтому комедийный жанр будет работать лучше",

— рассказала Зинякова.

В Okko, Premier и Kion подтвердили желание выпустить свои сериалы на большой экран. Известно, что в марте голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount приостановили показ новых фильмов в России.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли летние кинотеатры.

Сериалы,Ольга Зинякова,Эдуард Илоян,Вадим Верещагин,Наринэ Абгарян,Walt Disney,
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