Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
3 часа назад

Как «Доктор Хаус» спас жизнь человеку и другие неизвестные факты о сериале

Мира Маркина

В 2008 году (спустя четыре года после запуска сериала), аудитория "Доктора Хауса" превысила 81,8 млн человек. Медицинский детектив, принесший Хью Лори всенародную любовь, по праву считается культовым в своем жанре.

Как «Доктор Хаус» спас жизнь человеку
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Но некоторые детали, которые остались за кадром, подчас увлекательней самого шоу. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

МРТ как детектор лжи

В сериале МРТ часто используют, чтобы вывести лжеца на чистую воду. И не без оснований: томография действительно в режиме реального времени выявляет изменения мозговой активности. Вот только для этого пациенту придется пошевелиться, а в аппарате МРТ следует сохранять неподвижность, чтобы результаты были правдивыми.

Талант Роберта Чейза

Герои сериала часто подтрунивают на доктором Чейзом, но при этом он поставил куда больше правильных диагнозов, чем любой другой второстепенный персонаж за все время сериала.

Издержки профессии

Однажды Лори признался, что роль Хауса негативно отразилась на его здоровье. Из-за того, что он постоянно изображал хромоту, у него начались проблемы с коленными суставами.

Причем тут зебры

Рабочее название сериала было "В погоне за зебрами вокруг водостока". Дело в том, что на медицинском жаргоне "зебра" – это код непонятного диагноза, а фраза "вокруг водостока" означает, что пациент неизлечим.

Спасительный сериал

Как-то раз реальный пациент пожаловался на ухудшение зрения и слуха. Врачи вспомнили, что в "Докторе Хаусе" был похожий случай. Выяснилось, что всему виной протез тазобедренного сустава, который не так давно заменили на металлический. Как и в сериале, к проблемам со здоровьем привело отравление кобальтом, который был в составе протеза.

Сериалы,Доктор Хаус,Хью Лори,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители