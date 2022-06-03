Как «Доктор Хаус» спас жизнь человеку

В 2008 году (спустя четыре года после запуска сериала), аудитория "Доктора Хауса" превысила 81,8 млн человек. Медицинский детектив, принесший Хью Лори всенародную любовь, по праву считается культовым в своем жанре.
Но некоторые детали, которые остались за кадром, подчас увлекательней самого шоу. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
В сериале МРТ часто используют, чтобы вывести лжеца на чистую воду. И не без оснований: томография действительно в режиме реального времени выявляет изменения мозговой активности. Вот только для этого пациенту придется пошевелиться, а в аппарате МРТ следует сохранять неподвижность, чтобы результаты были правдивыми.
Герои сериала часто подтрунивают на доктором Чейзом, но при этом он поставил куда больше правильных диагнозов, чем любой другой второстепенный персонаж за все время сериала.
Однажды Лори признался, что роль Хауса негативно отразилась на его здоровье. Из-за того, что он постоянно изображал хромоту, у него начались проблемы с коленными суставами.
Рабочее название сериала было "В погоне за зебрами вокруг водостока". Дело в том, что на медицинском жаргоне "зебра" – это код непонятного диагноза, а фраза "вокруг водостока" означает, что пациент неизлечим.
Как-то раз реальный пациент пожаловался на ухудшение зрения и слуха. Врачи вспомнили, что в "Докторе Хаусе" был похожий случай. Выяснилось, что всему виной протез тазобедренного сустава, который не так давно заменили на металлический. Как и в сериале, к проблемам со здоровьем привело отравление кобальтом, который был в составе протеза.