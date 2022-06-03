Как «Доктор Хаус» спас жизнь человеку

В 2008 году (спустя четыре года после запуска сериала), аудитория "Доктора Хауса" превысила 81,8 млн человек. Медицинский детектив, принесший Хью Лори всенародную любовь, по праву считается культовым в своем жанре.

Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус" Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Но некоторые детали, которые остались за кадром, подчас увлекательней самого шоу. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

МРТ как детектор лжи

В сериале МРТ часто используют, чтобы вывести лжеца на чистую воду. И не без оснований: томография действительно в режиме реального времени выявляет изменения мозговой активности. Вот только для этого пациенту придется пошевелиться, а в аппарате МРТ следует сохранять неподвижность, чтобы результаты были правдивыми.

Талант Роберта Чейза

Герои сериала часто подтрунивают на доктором Чейзом, но при этом он поставил куда больше правильных диагнозов, чем любой другой второстепенный персонаж за все время сериала.

Издержки профессии

Однажды Лори признался, что роль Хауса негативно отразилась на его здоровье. Из-за того, что он постоянно изображал хромоту, у него начались проблемы с коленными суставами.

Причем тут зебры

Рабочее название сериала было "В погоне за зебрами вокруг водостока". Дело в том, что на медицинском жаргоне "зебра" – это код непонятного диагноза, а фраза "вокруг водостока" означает, что пациент неизлечим.

Спасительный сериал