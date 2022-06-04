Стали известны гонорары звезд "Очень странных дел" за 4 сезон

27 мая 2022 года на Netflix состоялась долгожданная премьера четвертого сезона "Очень странных дел", который будет разбит на две части и стал длиннее предыдущих сезонов шоу.
Релиз продолжения мистического проекта об американских школьниках из 80-х ожидаемо снова возглавил рейтинг стримингового сервиса.
Западные СМИ подсчитали, сколько юные актеры заработали за съемки в четвертом сезоне.
Меньше всего заработали Дейкр Монтгомери, исполнивший роль Билли Харгроува, и сыгравшая Макс Мейфилд, 20-летняя Сэди Синк — по $150 тысяч за серию.
На $100 тысяч больше получали экранные друзья Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер), Финн Вулфхард (Майк Уилер).
Одинаковый гонорар в размере $250 тысяч за эпизод разделили и Чарли Хитон с Наталией Дайер, ставшие парой в реальной жизни.
А больше всех среди молодого каста сериала заработала 18-летняя Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцатую: каждая серия четвертого сезона пополняла ее банковский счет на $350 тысяч. Аналогичную сумму за серию получали Дэвид Харбор и Вайнона Райдер.