Стали известны гонорары звезд "Очень странных дел" за 4 сезон

27 мая 2022 года на Netflix состоялась долгожданная премьера четвертого сезона "Очень странных дел", который будет разбит на две части и стал длиннее предыдущих сезонов шоу.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Релиз продолжения мистического проекта об американских школьниках из 80-х ожидаемо снова возглавил рейтинг стримингового сервиса.

Западные СМИ подсчитали, сколько юные актеры заработали за съемки в четвертом сезоне.

Меньше всего заработали Дейкр Монтгомери, исполнивший роль Билли Харгроува, и сыгравшая Макс Мейфилд, 20-летняя Сэди Синк — по $150 тысяч за серию.

На $100 тысяч больше получали экранные друзья Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер), Финн Вулфхард (Майк Уилер).

Одинаковый гонорар в размере $250 тысяч за эпизод разделили и Чарли Хитон с Наталией Дайер, ставшие парой в реальной жизни.