Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
48 минут назад

Джон Малкович и Клас Банг сыграют в триллере о становлении Кристиана Диора

Газета.Ru

Джон Малкович, Клас Банг (звезда вампирского мини-сериала Netflix "Дракула"), а также Эмили Мортимер ("Остров проклятых") присоединились к актерскому составу предстоящего сериала "Новый взгляд", посвященного становлению французского модельера Кристиана Диора.

Джон Малкович и Клас Банг сыграют в сериале "Новый взгляд"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Действие проекта будет разворачиваться во время Второй мировой войны, когда на модном небосклоне зажглась новая фешн-звезда Кристиан Диор, затмивший правящую до этого Коко Шанель.

Но конкурировать им придется не только друг с другом, но и с основателями будущих легендарных модных Домов: Balmain, Balenciaga, Givenchy, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.

Кристиана Диора сыграет Бен Мендельсон ("Чужак"), а Коко Шанель — Жюльет Бинош. Роль младшей сестры Диора исполнит звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс.

Джону Малковичу досталась роль влиятельного французского кутюрье и промышленника Люсьена Лелонга, первым из парижских модельеров создавшего линию "прет-а-порте". Эмили Мортимер сыграет подругу Коко Шанель Еву Колоцци, а Клас Банг исполнит роль нацистского агента Ганса фон Динклейджа.

Сценаристом и режиссером проекта стал Тодд Кеслер, соавтор "Клана Сопрано" и создатель сериала "Схватка". Онлайн-релиз "Нового взгляда" состоится на Apple TV+.

Сериалы,Схватка,Клан Сопрано,Остров проклятых,Дракула,Игра престолов,Эмили Мортимер,Коко Шанель,Пьер Карден,Джон Малкович,Бен Мендельсон,Кристиан Диор,Netflix,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители