Джон Малкович и Клас Банг сыграют в сериале "Новый взгляд"

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Действие проекта будет разворачиваться во время Второй мировой войны, когда на модном небосклоне зажглась новая фешн-звезда Кристиан Диор, затмивший правящую до этого Коко Шанель.

Но конкурировать им придется не только друг с другом, но и с основателями будущих легендарных модных Домов: Balmain, Balenciaga, Givenchy, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.

Кристиана Диора сыграет Бен Мендельсон ("Чужак"), а Коко Шанель — Жюльет Бинош. Роль младшей сестры Диора исполнит звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс.

Джону Малковичу досталась роль влиятельного французского кутюрье и промышленника Люсьена Лелонга, первым из парижских модельеров создавшего линию "прет-а-порте". Эмили Мортимер сыграет подругу Коко Шанель Еву Колоцци, а Клас Банг исполнит роль нацистского агента Ганса фон Динклейджа.