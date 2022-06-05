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4 часа назад

HBO не будет продлевать на третий сезон «Воспитанных волками» Ридли Скотта

FBM.ru

Представители стримингового сервиса HBO сообщили о принятом решении не продлевать научно-фантастический сериал «Воспитанные волками» на третий сезон, несмотря на то, что его первая часть стала одним из самых успешных проектов на платформе.

HBO не будет продлевать на третий сезон «Воспитанных волками»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Британский актер Абубакар Салим, который сыграл Отца в популярном сериале, написал на Reddit, что после второго сезона «Воспитанные волками» закрываются.

При этом в официальной форме о закрытии проекта еще никто не сообщал, так как у создателей все еще имеется надежда отыскать новую площадку.

По данным издания The Hollywood Reporter, поклонникам не стоит ждать третьего сезона. А руководство HBO поблагодарило за работу продюсеров Аарону Гузиковски и Ридли Скотту.

Сериалы,Аарон Гузиковски,Скотт Ридли,
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