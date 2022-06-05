HBO не будет продлевать на третий сезон «Воспитанных волками»

Представители стримингового сервиса HBO сообщили о принятом решении не продлевать научно-фантастический сериал «Воспитанные волками» на третий сезон, несмотря на то, что его первая часть стала одним из самых успешных проектов на платформе.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Британский актер Абубакар Салим, который сыграл Отца в популярном сериале, написал на Reddit, что после второго сезона «Воспитанные волками» закрываются.

При этом в официальной форме о закрытии проекта еще никто не сообщал, так как у создателей все еще имеется надежда отыскать новую площадку.