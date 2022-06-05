HBO не будет продлевать на третий сезон «Воспитанных волками»

Представители стримингового сервиса HBO сообщили о принятом решении не продлевать научно-фантастический сериал «Воспитанные волками» на третий сезон, несмотря на то, что его первая часть стала одним из самых успешных проектов на платформе.
Британский актер Абубакар Салим, который сыграл Отца в популярном сериале, написал на Reddit, что после второго сезона «Воспитанные волками» закрываются.
При этом в официальной форме о закрытии проекта еще никто не сообщал, так как у создателей все еще имеется надежда отыскать новую площадку.
По данным издания The Hollywood Reporter, поклонникам не стоит ждать третьего сезона. А руководство HBO поблагодарило за работу продюсеров Аарону Гузиковски и Ридли Скотту.