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16 минут назад

Создатели легендарной «Клиники» готовы возродить шоу в виде фильма или мини-сериала

Чемпионат.com

На фестивале ATX TV Festival создатель культового сериала «Клиника» Билл Лоуренс заявил, что шоу может получить продолжение. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос одного из зрителей, чем бы прямо сейчас занимались герои сериала.

Создатели «Клиники» готовы возродить шоу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Знаете, мы действительно собираемся возродить сериал. Нам очень нравится проводить время друг с другом. Если у вас появляется хоть малейший повод вновь поработать с людьми, с которыми вы и так хотели воссоединиться, то вперед.

При этом речи о полноценном возрождении не идет — авторы хотели бы выпустить фильм или мини-сериал из-за занятости актёров в других проектах. В данный момент о каких-то конкретных договоренностях с киностудией ABC речи не идет.

Мы все хотим снова поработать вместе, но это будет неполный сезон. Может быть, это будет фильм или нечто, что мы могли бы создать за два месяца.

Сериал «Клиника» стартовал в 2001 году в телевизионных сетях NBC и ABC. Всего сняли девять сезонов, последний вышел в 2010 году. В России шоу транслировали на телеканале «MTV Россия».

Сериалы,Клиника,Билл Лоуренс,
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