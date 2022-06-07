Представлен новый мистический сериал «1899»

На конференции Netflix Geeked Week создатели немецкого научно-фантастического сериала «Тьма» Янтье Фризе и Баран Бо Одар представили свой новый проект под названием «1899». Создатели называют его мистическим триллером, а события развернутся в 1899 году. Судя по всему, шоу будет как-то связано с Бермудским треугольником, на что в ролике есть сразу несколько намёков.