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1 час назад

Shkulev Media Holding займётся производством сериалов

Sostav.ru

Shkulev Media Holding займётся производством сериалов &mdash; их выпуск медиахолдинг будет осуществлять через Long Tale Production. Об этом заявил Виктор Шкулёв на презентации компании, где присутствует корреспондент Sostav.

Shkulev Media Holding займётся производством сериалов
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Мы осторожно заявляемся на рынке производства сериалов и надеемся, что в этом году продвинемся дальше. Сейчас мы обсуждаем с разными площадками и дистрибьюторами, где будет показан наш контент

- отметил Шкулёв.

Он также отметил, что печатное направление остаётся актуальным для холдинга. Компания продолжит работать в нём работать.

Сериалы,Виктор Шкулев,
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