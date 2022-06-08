Shkulev Media Holding займётся производством сериалов — их выпуск медиахолдинг будет осуществлять через Long Tale Production. Об этом заявил Виктор Шкулёв на презентации компании, где присутствует корреспондент Sostav.
Мы осторожно заявляемся на рынке производства сериалов и надеемся, что в этом году продвинемся дальше. Сейчас мы обсуждаем с разными площадками и дистрибьюторами, где будет показан наш контент
- отметил Шкулёв.
Он также отметил, что печатное направление остаётся актуальным для холдинга. Компания продолжит работать в нём работать.