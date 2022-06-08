В чем секрет успеха сериала «Оби-Ван Кеноби»

На Disney+ вышли три из шести эпизодов «Оби-Вана Кеноби» — дорогостоящего сериала о приключениях одного из самых известных джедаев во вселенной «Звездных войн». Для его съемок продюсеры вытащили чуть ли не половину оригинального актерского состава из фильмов Джорджа Лукаса. Шоу за полсезона уже стало главным хитом стримингового сервиса при почти полном отсутствии сюжетной интриги — «Лента.ру» объясняет, как ему это удалось.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) превратился в настоящего отшельника — днем он за копейки работает на полевом мясокомбинате, добывающем пищу из погибшего в песках Татуина гигантского монстра, вечерами издали следит за подрастающим на ферме Люком Скайуокером, а ночи проводит в уединенной пещере, снедаемый призраками прошлого. Близко к отпрыску своего бывшего падавана Энакина стареющий джедай, впрочем, не приближается — взявший над Люком опеку дядя Оуэн (Джоэл Эдгертон) категорически против того, чтобы племянника постигла участь старшего Скайуокера: «Энакин мертв, Бен, и я не позволю тебе совершить одну ошибку дважды».

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Тем временем население близлежащего городка терроризируют имперские инквизиторы, разыскивающие беглых джедаев. Одного из карателей, третью сестру Реву (Мозес Инграм), операция на Татуине при этом невообразимо раздражает — вместо того чтобы выслеживать самого Оби-Вана, они охотятся на недоучившихся падаванов, чудом избежавших расправы от штурмовиков десятилетие назад. Гранд-инквизитор (Руперт Френд) вынужден свою подчиненную регулярно одергивать, но для Ревы вопрос поимки знаменитого джедая, кажется, глубоко личный, и даже инфернально шипящий босс не в силах ее остановить.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Методы у инквизиторов самые что ни на есть контрпартизанские — джедаев вытравливают при помощи террора, направленного на местных жителей. Воины света попросту не могут не следовать собственному кодексу и, почуяв опасность, тут же бросаются бедолагам на выручку. Только вот Кеноби такой тактикой не проймешь — даже когда на пороге его пещеры появляется беглый джедай, умоляющий о помощи, «Бен» произносит перед ним пораженческий монолог о проигранной войне и отправляет на все четыре стороны.

Впрочем, за световой меч старому Кеноби взяться все же придется — пока джедай заботился о безопасности Люка, на Алдераане был похищен еще один потомок Энакина, юная Лея Органа (Вивьен Лира Блэр). Операция по спасению проходит не по плану — принцесса была лишь наживкой для Оби-Вана. Кеноби оказывается в тылу врага с непослушной принцессой на руках, пока за ним охотятся все головорезы галактики. Конечно же, выживший Энакин, ныне известный как Дарт Вейдер (Хейден Кристенсен), лично жаждет поквитаться с бывшим наставником.

Стилистически «Оби-Ван Кеноби» оказывается куда ближе к полнометражным «Звездным войнам», нежели к телевизионным проектам «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта». Дело даже не в очередном воскрешении культового героя (Кеноби — один из самых знаменитых персонажей франшизы, появившийся как в оригинальной трилогии в исполнении Алека Гиннесса, так и в приквелах, где его уже играл молодой Макгрегор), а в том, что основной темой всего шоу вновь становится противостояние добра и зла. И это объяснимо — борьба света и тьмы благодаря Джорджу Лукасу буквально синонимична столкновению Оби-Вана и Дарта Вейдера, и было бы странно, если бы культовые персонажи на время про нее внезапно забыли. Шоу, напротив, служит эдакой сюжетной перемычкой между первой и второй трилогиями — и, понятное дело, никакой интриги или совсем уж неожиданных поворотов в судьбе его героев и быть не может. Бен Кеноби вернется на Татуин в обжитую пещеру, Лея вновь окажется на Алдераане, Дарт Вейдер полетит достраивать «Звезду Смерти» — так чем вообще этот сериал может нас удивить?

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Тем не менее за половину сезона «Оби-Ван Кеноби» уже зарекомендовал себя и среди критиков, и массовой аудитории, получив уйму положительных отзывов и вообще побив рекорд по просмотрам среди проектов Disney+. Секрет успеха, вероятно, кроется в том, что сериал на протяжении каждого из трех вышедших эпизодов умудряется методично обманывать ожидания зрителей.

Начнем уже с того, что неожиданным сюрпризом для поклонников стала ключевая роль молодой принцессы Леи — Disney до последнего держал подробности сюжета в строгой тайне, обещая лишь рассказать о «приключениях Кеноби во времена между третьим и четвертым эпизодами франшизы». Дуэт девочки и джедая к третьей серии становится невероятно живым — при том, что юная принцесса поначалу кажется совсем уж бестолковым макгаффином а-ля малыш Грогу из «Мандалорца» (с почти магической способностью бегать быстрее половозрелых мужчин), для приунывшего старого джедая бойкая спутница оказывается важным эмоциональным противовесом.

Да и сам Оби-Ван, будучи припертым к стенке, из стареющего пораженца оборачивается в опасного убийцу — западные критики без конца сравнивают его с Джоном Уиком из-за насыщенных боевых сцен (аналогия небезосновательна еще и потому, что сценарист проекта Джоби Харольд работал над третьей частью экшен-франшизы с Киану Ривзом). Однако куда интереснее в сериале получился другой аспект: «Оби-Ван Кеноби», с оглядкой на диснеевские возрастные ограничения, в целом снят по лекалам мрачного военного триллера. Действие его разворачивается после десятилетнего диктата Империи в далекой-далекой галактике, Сопротивление еще не сформировалось в полноценную силу — на пути героев встречаются лишь редкие неравнодушные да удивительным образом выжившие. Подполье и террор, шпионы и двойные агенты, общая атмосфера недоверия и паранойи — пусть сериал про старого джедая и разрабатывался аж с 2017 года, трудно представить более подходящее время для его выхода, чем 2022-й.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Вот проходимец по имени Хажа Эстри (Кумэйл Нанджиани), притворяющийся джедаем, направляет беглецов на настоящий подпольный маршрут для спасающихся от имперского гнета беженцев. Вот бездомный клон-ветеран (Темуэра Моррисон) клянчит на пропитание на улице, пока вокруг носятся прыткие торговцы спайсом. Вот добродушный водитель Фрек (за свиными глазками и инопланетным пятачком скрывается звезда «Клиники» Зак Брафф) подбирает Лею и Кеноби в свой грузовичок, на бортике которого белой краской намалеван герб Империи, и принимается расхваливать установленный штурмовиками прото-фашистский порядок. Окружающий мир «Звездных войн» в сериале оказывается живым и органичным, и за ним действительно интересно наблюдать.

«Звездные войны» хороши тогда, когда заземляются, — доказано уже и «Мандалорцем», и «Книгой Бобы Фетта», и — in contrarium — опереточными полнометражными сиквелами и спин-оффами. «Оби-Ван Кеноби» выступает здесь медиатором, на паритетных началах вбирая в себя и наследие эпических фильмов Джорджа Лукаса, и успешные тактики свежих периферийных проектов. И при всей непростой судьбе сериала, который сперва задумывался как фильм для кинотеатров, а затем сменил режиссера с шоураннером и пережил полную перекройку сценария, он вышел на удивление качественным и, что важнее, способным удивлять. Быть может, благодаря общему тренду на переоценку наследия «Звездных войн» — на фоне совсем уж бессмысленных сиквелов даже вторая трилогия Лукаса многим уже не кажется такой уж нелепой. А может, потому, что иногда — в самые темные времена — напоминания о том, кто выходит победителем из борьбы между добром и злом, нам все же жизненно необходимы.