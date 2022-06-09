Сериал-антология ужасов «Кабинет редкостей»: что ожидает зрителей

Съемки этого проекта известного режиссера, мастера фильмов в жанре хоррор и фэнтези, завершились в феврале. На днях был опубликован тизер сериала, мистический, с мрачным видеорядом и психоделическим саундтреком. Участие приняли высококлассные актеры. Вкупе с маститым постановщиком у «Кабинета редкостей» есть все шансы стать хитом на Netflix.

Фото: Inc-News Inc-News

Дель Торо уже несколько лет сотрудничает с Netflix. Например, он успел поработать над ставшим невероятно популярным анимационным сериалом стримингового сервиса «Истории Аркадии», завершившимся в прошлом году выходом мультфильма «Охотники на троллей: Восстание титанов». А в этом году режиссер выпустит долгожданную музыкальную адаптацию истории о Пиноккио.

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Когда запланирован релиз «Кабинета редкостей» на Netflix?

Ожидается, что монтаж сериала завершится уже в этом году, и он появится на цифровой платформе до конца декабря. Есть также вероятность, что антология ужасов выйдет осенью в рамках релизной программы Netflix, посвященной Хэллоуину.

На каком этапе сейчас находится производство «Кабинета редкостей»?

Официальный статус: постпродакшен. Съемки сериала начались 28-го июня 2021-го и завершились 7-го февраля 2022-го года в канадском Торонто.

Каков сюжет «Кабинета редкостей»?

Формой сериала заявлена антология, а это значит, что подписчикам Netflix в каждой новой серии будет предлагаться отдельная, обособленная от других эпизодов, мистическая история.

Сколько серий будет в «Кабинете редкостей»?

Изначально предполагалось, что сериал будет состоять из десяти эпизодов. Но позже стриминговый сервис выложил предварительное «расписание» и оказалось, что эпизодов только восемь. В числе их названий фигурируют «Вскрытие», «Кладбищенские крысы», «Грезы в ведьмовском доме» и др.

Кто снялся в «Кабинете редкостей»?

Когда Netflix объявил о съемках сериала, то были упомянуты всего два имени его участников. Это Эсси Дэвис и Люк Робертс. С тех пор количество задействованных актеров увеличилось. В первом эпизоде Эсси Дэвис изобразит мать, потерявшую дочь. Персонаж описывается как «отстраненный и потерянный». Дэвис известна работой над сериалами «Белая принцесса» (2017) и «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (2012-2015), а также над киноадаптацией видеоигры «Assassin’s Creed».

Вторым был заявлен Робертс, в котором фанаты сериала «Игра престолов» (2011-2019) узнали сэра Артура Дейна. Робертс также сыграл в «Черных парусах» (2014-2017) и в «Волчьем зале» (2015).

На съемочной площадке к Эсси Дэвис и Люку Робертсу присоединились Бен Барнс, Руперт Гринт, Криспин Гловер, Эндрю Линкольн, Тим Блейк Нельсон, Питер Уэллер, Себастьян Роше, Ф. Мюррэй Абрахам, Глинн Термен, Эльпидия Каррильо, Дэвид Хьюлетт, Деметриус Гросс, Шеймус Паттерсон, Ханна Галуэй, Матия Джакетт, Джеймс Колл и др.

Поставил ли Гильермо дель Торо каждый из эпизодов «Кабинета редкостей»?