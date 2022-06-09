Netflix работает над мультсериалом по «Охотникам за привидениями»

По данным издания Variety, в производство запущен новый анимационный сериал по культовым «Охотникам за привидениями». Шоу займутся Джейсон Райтман и Гил Кенан, которые работали над фильмом «Охотники за привидениями: Наследники».

У мультсериала пока нет никаких сюжетных деталей и даже сценариста. Известно, что за съёмки будет отвечать Ghost Corps, Inc., расположенная на студии Sony Columbia Pictures, а само шоу выйдет на Netflix.