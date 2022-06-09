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1 час назад

Саманта Джонс вернется во втором сезоне сериала "И просто так"

Мира Маркина

Одна из главных героинь "Секса в большом городе" вернется во втором сезоне спин-оффа сериала "И просто так".

Во втором сезоне "И просто так" вернется Саманта Джонс
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Актриса Ким Кэтролл отказалась участвовать в продолжении легендарного проекта, поэтому в первом сезоне фанаты ее не увидели.

Однако создатели нашли выход: в новом сезоне "И просто так" ее героиня Саманта Джонс вернется в виртуальном формате. Подробностей сценарист Майкл Патрик Кинг раскрывать не стал:

"Сейчас всё в новинку. Одно из моих главных правил — не рассказывать ничего, пока это не станет реальностью. Моя цель — объединить всех персонажей, чтобы они не были на разных ипостасях".

Съемки второго сезона запланированы на октябрь 2022 года. Премьера ожидается в 2023 году.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, куда делать Саманта из "Секса в большом городе".

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