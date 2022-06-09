Во втором сезоне "И просто так" вернется Саманта Джонс

Одна из главных героинь "Секса в большом городе" вернется во втором сезоне спин-оффа сериала "И просто так".
Актриса Ким Кэтролл отказалась участвовать в продолжении легендарного проекта, поэтому в первом сезоне фанаты ее не увидели.
Однако создатели нашли выход: в новом сезоне "И просто так" ее героиня Саманта Джонс вернется в виртуальном формате. Подробностей сценарист Майкл Патрик Кинг раскрывать не стал:
"Сейчас всё в новинку. Одно из моих главных правил — не рассказывать ничего, пока это не станет реальностью. Моя цель — объединить всех персонажей, чтобы они не были на разных ипостасях".
Съемки второго сезона запланированы на октябрь 2022 года. Премьера ожидается в 2023 году.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, куда делать Саманта из "Секса в большом городе".