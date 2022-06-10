Современные сериалы, от которых невозможно оторваться

Качественные сериалы можно смотреть очень долго. В этом заключается их главное преимущество над хорошими фильмами, которые достаточно быстро заканчиваются. От некоторых телешоу в буквальном смысле невозможно оторваться. Представляем подборку лучших современных сериалов. Увлекательные сезоны некоторых из них выходят прямо сейчас, поэтому вы ещё никуда не опоздали.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Пацаны» (США)

Видео дня

Шоу основано на одноименной серии комиксов, особенность которых — жестокость и черный юмор. Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке создал «Сверхъестественное». Однако новый проект Крипке совсем не похож на стандартный процедурал.

Во вселенной «Пацанов» супергерои — неотъемлемая часть обыденной жизни. Только мало кто из них считается героем в прямом смысле этого слова. «Суперы» тут работают прислужниками крупных частных корпораций. За красивыми костюмами и крутыми псевдонимами кроются подлые и циничные люди, для которых спасение окружающих — далеко не самая приоритетная задача. Куда важнее создать красивую телевизионную картинку и получить высокий рейтинг одобрения общественности.

Молодой парень Хьюи Кэмпбелл (Джек Куэйд) – один из немногих «простых смертных», которому удалось увидеть реальную сущность людей со сверхспособностями. Он объединяется с Билли Бутчером (Карл Урбан) – главой отряда «Пацанов», борющегося с «суперами». Особую опасность для мира представляет величайший супергерой планеты – Хоумлендер (Энтони Старр). Сериал преисполнен сценами насилия, присутствует очень много черного юмора. Представлено это всё очень качественно. Любители творчества Квентина Тарантино точно оценят «Пацанов». Да и массовая аудитория тоже, при условии нормального отношения к эстетизации насилия на экране.

Третий сезон шоу стартовал в начале июня. Amazon для большей интриги решил не выпускать все серии сразу. Вышло три первых эпизода. Остальные будут подаваться дозированно по одному в неделю.

«Очень странные дела» (США)

В индустрии телесериалов очень плохи дела с добротными хоррорами. На ум приходят разве что «Твин Пикс» из 1990-х, а также «Американская история ужасов» и «Тьма» из 2010-х. «Очень странные дела» достойно дополняют эту компанию.

Братья Дафферы создали один их самых просматриваемых проектов Netflix. Действие «Очень странных дел» разворачивается в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана, в начале 1980-х годов. В четвертом сезоне события также периодически переносятся в СССР. Главные роли исполняют как состоявшиеся звезды (Вайнона Райдер), так и восходящие (Милли Бобби Браун). Финал каждого сезона «Очень странных дел» выполнен на высшем уровне – именно так и подобает мощным ужастикам.

Сейчас идет четвертый сезон шоу. Netflix использовал уже ставшую традиционной методику. В конце мая выпустили семь серий, а два финальных эпизода выйдут 1 июля.

«Острые козырьки» (Великобритания)

Британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого столетия. Семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных банд послевоенного периода. Фирменной чертой гангстеров, промышлявших грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия. Это очень сжатое и упрощенное описание сюжета. На самом деле, «Острые козырьки» — многогранная драма с прекрасной актерской игрой.

Сериал формально завершился в апреле этого года на шестом сезоне. Но это не конец истории «Острых козырьков». Финалом станет полнометражный фильм — но деталей о нём пока мало.

«Мандалорец» (США)

Действие сериала разворачивается через пять лет после событий фильма «Звездные войны: Возвращение джедая». Галактическая империя пала, но Первый Орден ещё не появился. В центре сюжета — одинокий мандалорец-наёмник, который выживает на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики.

Главную роль исполнил Педро Паскаль, известный по другим нашумевшим сериалам — «Игра престолов» и «Нарко». Любителям «Звездных войн» смотреть однозначно. Остальным киноманам не будет лишним как минимум ознакомиться и сложить своё представление о популярном проекте.

«Ведьмак» (США)

Геральт из Ривии — ведьмак, занимающийся истреблением чудовищ. Главный герой в исполнении Генри Кавилла перебивается от заказа к заказу, чтобы выжить. При этом персонаж живет в мире, где монстров практически не осталось, а настоящими чудовищами стали люди со своими пороками.

Шоу основано на серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. Студия CD Project RED позже сделала трилогию видеоигр о ведьмаке в продолжение основного сюжета саги. Сериал в большей степени основан на оригинальных романах Сапковского, который помогает создателям шоу в качестве консультанта. Любители фэнтези не должны проходить мимо. Netflix продлил «Ведьмака» на третий сезон ещё до премьеры второго, которая состоялась 17 декабря 2021 года.

«Мир Дикого Запада»

Мир Дикого Запада — один из шести тематических интерактивных парков корпорации Delos. Толстосумы со всей планеты приезжают туда, чтобы поучаствовать в дуэлях, поохотиться за преступниками или ограбить поезд. Парк населяют андроиды, которые выглядят как люди, но ведут себя как персонажи видеоигры. Они запрограммированы играть свои роли и исполнять желания гостей Мира Дикого Запада. Память роботов стирается, но что если в системе будут сбои?

«Мир Дикого Запада» — ремейк одноименного фильма Майкла Крайтона. Адаптацией руководили Джонатан Нолан (соавтор сценариев «Престижа» и «Темного рыцаря») и Лиза Джой. В роли продюсера выступил знаменитый Джей Джей Абрамс. Первый сезон стоил HBO $ 100 млн. Бюджет второго точно неизвестен, но сумма явно не меньше. Есть информация, что первый эпизод обошелся в колоссальные $ 25 млн.

«Американская история ужасов» (США)

Сериал-долгожитель. Осенью прошлого года вышел 10-й сезон, и это далеко не предел. Это антология, то есть у каждого из сезонов своя собственная история — дом с призраками, жуткая психлечебница, шабаш ведьм, передвижной цирк и так далее. Одни и те же актеры исполняют разные роли.

Сара Полсон, Джессика Лэнг, Эван Питерс, Лили Рэйб, Финн Уиттрок, Эмма Робертс, Анджела Бассетт, Кэти Бэйтс и другие звезды шикарно перевоплощаются в противоположных по типажу персонажей. Жуткая и цепляющая заставка придает шоу дополнительный колорит. «Американская история ужасов» должна понравиться не только любителям хорроров, но и всем киноманам. Каст на экране непревзойденно выполняет свою работу.

«Лучше звоните Солу» (США)

Приквел сериала «Во все тяжкие» — одного из самых успешных телепроектов в истории. Рассказ о жизни Сола Гудмана за шесть лет до событий оригинального шоу. Созданием обоих проектов занимался Винс Гиллиган, так что авторский стиль из «Во все тяжкие» сохраняется.

В «Лучше звоните Солу» засветились не только Сол Гудман (он же Джеймс Макгилл), но и хорошо знакомые фанатам «Во все тяжкие» Майк Эрмантраут и Густаво Фринг. Главные персонажи оригинала Уолтер Уайт и Джесси Пинкман появятся в шестом сезоне, вторая половина которого стартует 11 июля.

«Миллиарды» (США)

Сериал о мире больших денег. Главный герой Бобби Аксельрод (Дэмиан Льюис) — амбициозный миллиардер, который сколотил свое состояние не совсем чистыми способами. Ему противостоит беспощадный прокурор Чарльз «Чак» Родс (Пол Джаматти), который пытается упечь богача за решетку. Динамичное шоу с яркими персонажами и отличной актерской игрой.

В апреле завершился шестой сезон «Миллиардов», в котором произошел нетипичный маневр для сериалов – смена главного героя. Дэмиан Льюис из-за смерти жены Хелен Маккрори не смог продолжать съемки. Основным персонажем стал еще один циничный толстосум Майк Принс в исполнении Кори Столла. Не всем эта замена пришлась по душе, но «Миллиарды» все равно до сих пор представляют собой достаточно увлекательное зрелище.

«Игра в кальмара» (Южная Корея)

Пожалуй, каждый слышал об «Игре в кальмара». Южнокорейский сериал сразу после выхода в сентябре 2021 года стал самым популярным проектом в истории Netflix.