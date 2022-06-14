Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
16 минут назад

"Закон и порядок" пригласил Мехкада Брукса на 22-й возрожденный сезон

Газета.Ru

Возрождение сериала NBC "Закон и порядок" пополняет ряды своих актеров в связи с недавно объявленным 22-м сезоном. Об этом пишет The Hollywood reporter.

"Закон и порядок" пригласил Мехкада Брукса на 22-й сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В флагманский сериал Дика Вульфа уже позвали Мехкада Брукса в качестве постоянного участника проекта. Он сыграет детектива в предстоящем сезоне. Дополнительные подробности о роли Брукса держатся в секрете.Брукс присоединяется к актерскому составу, в который также входят звезда оригинальной роли Сэм Уотерстон, который недавно заключил сделку о возвращении в сериал, а также Джеффри Донован, Камрин Манхейм, Хью Дэнси и Оделя Халеви.

Этой осенью L&O вернется в 22 сезоне. Официальная дата возвращения пока не объявлена.

Сериалы,Сэм Уотерстон,Джеффри Донован,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители