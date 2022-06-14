"Закон и порядок" пригласил Мехкада Брукса на 22-й сезон

Возрождение сериала NBC "Закон и порядок" пополняет ряды своих актеров в связи с недавно объявленным 22-м сезоном. Об этом пишет The Hollywood reporter.

В флагманский сериал Дика Вульфа уже позвали Мехкада Брукса в качестве постоянного участника проекта. Он сыграет детектива в предстоящем сезоне. Дополнительные подробности о роли Брукса держатся в секрете.Брукс присоединяется к актерскому составу, в который также входят звезда оригинальной роли Сэм Уотерстон, который недавно заключил сделку о возвращении в сериал, а также Джеффри Донован, Камрин Манхейм, Хью Дэнси и Оделя Халеви.