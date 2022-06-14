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2 часа назад

Назван полный актерский состав сериала «Миссис Американский пирог»

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», роли в комедийном мини-сериале стриминговой платформы «Apple TV+» исполнят Джордан Бриджес, Кайя Гербер, Минди Кон, Джейсон Канела, Джулия Даффи, Клаудия Ферри, Лора Дерн, Рики Мартин, Кэрол Бернетт, Эмбер Чардэ Робинсон, Лесли Бибб и Эллисон Дженни.

Назван полный актерский состав сериала «Миссис Американский пирог»
Фото: unsplashunsplash

Отмечается, что режиссёром 10-ссерийного проекта выступит 53-летний американец Тейт Тейлор («Прислуга», «Джеймс Браун: Путь наверх», «Близкие друзья», «Клиент всегда мёртв», «Зачарованные», «Грейс и Фрэнки»). Сценаристом стал Абе Сильвия («Перл-Харбор», «Прощай навсегда», «Сестра Джеки», «Любовники»).

Известно, что главной героиней мини-сериала «Миссис Американский пирог» станет Максин Симмонс. Девушка попытается занять место в высшем обществе Палм Бич начала 19070-х годов.

Дата премьеры проекта пока не называется.

Сериалы,Джеймс Браун: Путь наверх,Клиент всегда мертв,Зачарованная,Прислуга,Любовники,Джулия Даффи,Лесли Бибб,Джордан Бриджес,Кайя Гербер,Тейт Тейлор,Эллисон Дженни,Рики Мартин,Джеймс Браун,Лора Дерн,
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