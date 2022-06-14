Назван полный актерский состав сериала «Миссис Американский пирог»

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», роли в комедийном мини-сериале стриминговой платформы «Apple TV+» исполнят Джордан Бриджес, Кайя Гербер, Минди Кон, Джейсон Канела, Джулия Даффи, Клаудия Ферри, Лора Дерн, Рики Мартин, Кэрол Бернетт, Эмбер Чардэ Робинсон, Лесли Бибб и Эллисон Дженни.
Отмечается, что режиссёром 10-ссерийного проекта выступит 53-летний американец Тейт Тейлор («Прислуга», «Джеймс Браун: Путь наверх», «Близкие друзья», «Клиент всегда мёртв», «Зачарованные», «Грейс и Фрэнки»). Сценаристом стал Абе Сильвия («Перл-Харбор», «Прощай навсегда», «Сестра Джеки», «Любовники»).
Известно, что главной героиней мини-сериала «Миссис Американский пирог» станет Максин Симмонс. Девушка попытается занять место в высшем обществе Палм Бич начала 19070-х годов.
Дата премьеры проекта пока не называется.