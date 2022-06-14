Топ самых откровенных российских сериалов

Для тех, кто хочет новых впечатлений (и ощущений), «Рамблер» собрал топ самых горячих российских сериалов.

Фото: Кадр из сериала "Сладкая жизнь" Кадр из сериала "Сладкая жизнь"

«Содержанки»

Видео дня

Многосерийная драма с эротическими сценами о светском московском обществе с его нравами и правилами и провинциальном искусствоведе Даше, жизнь которой круто меняется после загадочного убийства. В главных ролях: Дарья Мороз, Маруся Фомина, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александра Ревенко и многие другие, а режиссировал проект Константин Богомолов.

«Краткий курс счастливой жизни»

Откровенный сериал Валерии Гай Германики со Светланой Ходченковой в главной роли. Проект рассказывает о жизни четырех женщин, работающих в агентстве по подбору персонала, пытающихся построить личную жизнь, найти общий язык с семьей и простое человеческое счастье.

Кадр из сериала "Краткий курс счастливой жизни"

«Измены»

Сериал рассказывает историю молодой женщины, у которой был муж и трое любовников, и показывает, что происходит с судьбами людей, которые и которым изменяют. Главную роль в проекте исполнила Елена Лядова.

Кадр из сериала "Измены"

«Сладкая жизнь»

Шесть историй о людях, жизнь которых меняется с появлением в ней матери-одиночки Саши из Перми, зарабатывающей танцами в ночном клубе. Действие сериала длится всего 8 дней, но за это время жизнь каждого из героев повернется на 180 градусов. В главных ролях: Марта Носова, Никита Панфилов, Лукерья Ильяшенко, Мария Шумкова, Роман Маякин и другие.

«Колл-центр»

Драматический триллер с Юлией Хлыниной, Павлом Табаковым, Владимиром Яглычем в главных ролях и хит 2020-го! По сюжету террористы захватывают офис магазина для взрослых и заставляют пленных сотрудников выполнять дикие задания. Товарищам по несчастью предстоит испытать на себе абсолютную власть невидимых садистов и узнать о жизни друг друга такое, о чем они даже не подозревали.

Кадр из сериала "Колл-центр"

«Happy End»

Откровенная драма Евгения Сангаджиева о 19-летних Лере и Владе, которые начинают строить карьеру в мире вебкама. Она — безрассудная оторва, он — замкнутый умник, но они дополняют друг друга, вместе преодолевая препятствия на пути к успеху. Но можно ли сохранить любовь, когда вся твоя личная жизнь — сплошное порно? В главных ролях Лена Тронина, Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко и многие другие.

Кадр из сериала "Happy End"

«Amore More»

В центре истории – две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Георгий – полиамор, который не знает, как объяснить своей новой возлюбленной Алисе, что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея и бухгалтера Елены – трещит по швам. Его бизнес после пандемии рухнул, сам он впал в глубокую депрессию и не хочет ничего. И когда находится идеальное, казалось бы, решение проблем всех героев, в дело вмешиваются настоящие чувства, разрушающие безупречный план…