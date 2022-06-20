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1 час назад

Россияне назвали лучшие сериалы о врачах

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Зрители российского телеканала назвали лучший сериал о врачах. «Россия 1» устроила опрос ко Дню медицинского работника. Об этом сообщают «Вести.ру».

Россияне назвали лучшие сериалы о врачах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Первое место в опросе занял сериал «Склифосовский», в котором рассказывают о буднях НИИ скорой помощи. В опросе, который устроил в соцсетях телеканал «Россия 1», лента вырвалась в лидеры со значительным отрывом.

Больше половины респондентов (58,9 %) отдали свои голоса за нее. Второе место в рейтинге занял «Земский доктор» с Ольгой Будиной в главной роли. Столичный хирург Ольга Самойлова после семейной трагедии переезжает из Москвы в провинцию, где устраивается в местную больницу. 10,8 % опрошенных назвали историю самой интересной.

Третье место занял телесериал «Самара» о врачах скорой. За него отдали голоса 8,8 % опрошенных. Четвертое место по итогам опроса занял «Доктор Рихтер». За него участники опроса отдали 8,6 % голосов. Сериал повествует о расследовании сложных медицинских случаев. Пятое место и 6,2 % голосов получила мелодрама «Акушерка» о главном враче роддома Татьяне Скворцовой. Шестое место получила драма «Неотложка» о врачах скорой, за сериал проголосовали 4,5 % россиян. 2,2 % голосов отдали за сериал «Доктор Анна» о сложной судьбе врача.

Сериалы,Склифосовский,Ольга Самойлова,Ольга Будина,
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