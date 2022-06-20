Россияне назвали лучшие сериалы о врачах

Зрители российского телеканала назвали лучший сериал о врачах. «Россия 1» устроила опрос ко Дню медицинского работника. Об этом сообщают «Вести.ру».

Первое место в опросе занял сериал «Склифосовский», в котором рассказывают о буднях НИИ скорой помощи. В опросе, который устроил в соцсетях телеканал «Россия 1», лента вырвалась в лидеры со значительным отрывом.

Больше половины респондентов (58,9 %) отдали свои голоса за нее. Второе место в рейтинге занял «Земский доктор» с Ольгой Будиной в главной роли. Столичный хирург Ольга Самойлова после семейной трагедии переезжает из Москвы в провинцию, где устраивается в местную больницу. 10,8 % опрошенных назвали историю самой интересной.