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1 час назад

Авторы кулинарной книги The Witcher показали, как выглядят блюда из «Ведьмака»

Cq.ru

Анита Сарна и Каролина Крупецка, создали и вели кулинарные блоги Nerds’ Kitchen и Witcher Kitchen, в которых делились рецептами, вдохновленными серией «Ведьмак». Студия CD Projekt RED их заметила и предложила написать целую книгу рецептов по мотивам игр.

Как выглядят блюда из «Ведьмака» в реальной жизни
Фото: Cq.ruCq.ru

Так, в канун 1 апреля была анонсирована «Официальная поваренная книга Ведьмака» (The Witcher Official Cookbook). Выход книги намечен на 25 октября 2022 года. В Сети появились фотографии некоторых блюд из книги. К слову, рецептов в поверенном справочнике будет около 80.

gizmodo.com
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