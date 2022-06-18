Как выглядят блюда из «Ведьмака» в реальной жизни

Анита Сарна и Каролина Крупецка, создали и вели кулинарные блоги Nerds’ Kitchen и Witcher Kitchen, в которых делились рецептами, вдохновленными серией «Ведьмак». Студия CD Projekt RED их заметила и предложила написать целую книгу рецептов по мотивам игр.

Так, в канун 1 апреля была анонсирована «Официальная поваренная книга Ведьмака» (The Witcher Official Cookbook). Выход книги намечен на 25 октября 2022 года. В Сети появились фотографии некоторых блюд из книги. К слову, рецептов в поверенном справочнике будет около 80.