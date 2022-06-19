Кончаловский раскрыл название нового сериала о революции

«Когда Толстой писал «Войну и мир», вряд ли он мог реально себе представить, что говорил Михаил Илларионович Кутузов в избе, когда был совет на Филях, или что император писал точно Наполеону, хотя документы какие-то есть. Естественно есть художественный вымысел, но стремление же другое. Стремление показать исторический период и создать представление об этом историческом периоде с более-менее убедительных позиций, как художественных, так и исторических», – добавил режиссер, отметив, что команда проекта также консультируется со специалистами по истории.