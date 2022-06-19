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8 минут назад

Кончаловский раскрыл название нового сериала о событиях перед революцией

Деловая газета "Взгляд"

Сериал, посвященный историческому периоду, который привел к Октябрьской революции, носит условное название «Герои и выродки», сообщил режиссер проекта Андрей Кончаловский.

Кончаловский раскрыл название нового сериала о революции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока называется «Герои и выродки», но это название условное, я пока не знаю. «Русская революция», – приводит его слова РИА «Новости».

Режиссер сообщил, что съемки проекта начнутся не раньше осени. По замыслу режиссера, в сериале будет место художественному вымыслу, но исторические события будут показаны убедительно.

«Когда Толстой писал «Войну и мир», вряд ли он мог реально себе представить, что говорил Михаил Илларионович Кутузов в избе, когда был совет на Филях, или что император писал точно Наполеону, хотя документы какие-то есть. Естественно есть художественный вымысел, но стремление же другое. Стремление показать исторический период и создать представление об этом историческом периоде с более-менее убедительных позиций, как художественных, так и исторических», – добавил режиссер, отметив, что команда проекта также консультируется со специалистами по истории.

Кончаловский поделился, что хочет, чтобы сериал произвел сильное эмоциональное впечатление на зрителя. «Когда он пугается, плачет или смеется, значит цель художественного произведения достигнута», – заключил режиссер.

Ранее Кончаловский объявил открытый народный кастинг в свой многосерийный фильм, посвященный событиям начала XX века, изменившим Россию и мир. Среди «разыскиваемых героев» – Владимир Ленин, Надежда Крупская, Иосиф Сталин, Николай II, Григорий Распутин, Владимир Маяковский и другие.

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