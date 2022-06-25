С какого бандита списали образ Саши Белого

Культовый сериал двухтысячных "Бригада" запомнился фанатам на всю жизнь. Бандитская романтика, мужская дружба и искренняя любовь — каждая серия захватывала дух зрителям от мала до велика. О том, чьим прототипом был главный герой сериала Саша Белый, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

Снятый в начале нулевых сериал, казалось, подвел итог "лихим девяностым" с их бандитами, перестрелками и шальными деньгами.

Кадр из сериала "Бригада"

Сюжет выстроен вокруг четырех друзей, создавших криминальную "бригаду", которая без сожалений и сомнений подминает под себя конкурентов. Лидера "бригады" Сашу Белого сыграл Сергей Безруков. У его героя был реальный прототип - лидер орехово-медведковской группировки Сергей Тимофеев, известный в криминальном мире как Сильвестр или Тракторист. Сильвестр, так же как и Саша Белый, «поднимался» в криминальном мире с самых низов.

Реальный бандит, ставший прототипом героя сериала, родился в 1955 году в деревне Клин Новгородской области и в юности какое-то время работал трактористом. В годы службы в армии он оказался в кремлевском полку в Москве и с тех пор был готов на все, чтобы остаться в столице. В середине 80-х годов он связался мелкими уголовниками из района Орехово в Москве и "крышевал" наперсточничество. Позже Тимофеев-Сильвестр собрал "бригаду" из молодых спортсменов и занялся рэкетом, грабежами, угонами автомашин и убийствами - точь в точь как сериальный Саша Белый. В его группировке была железная дисциплина. В жизни Сильвестр не отличался тем обаянием, которое привнес в роль бандита Безруков.