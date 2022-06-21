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2 часа назад

Почему женщины убивают: сериалы, понятные каждой

Мира Маркина

Для тех, кто не может определиться с сериалом, «Рамблер» собрал классные проекты о взбалмошных женщинах, которые понятны каждой из нас.

Почему женщины убивают: сериалы, понятные каждой
Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

«Отчаянные домохозяйки» (2004 – 2012)

Видео дня

Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти.

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

«Коварные горничные» (2013 – 2016)

Интригующая драмеди от авторов «Отчаянных домохозяек», в центре сюжета которой находятся четыре амбициозные латиноамериканские горничные, работающие в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз. Их жизнь меняется, когда их подругу жестоко убивают, теперь им приходится хранить их общий секрет, чего бы это ни стоило, между тем работая на своих испорченных хозяев.

Кадр из сериала "Коварные горничные"

«Большая маленькая ложь» (2017 – 2019)

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших преступлению — рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все они загадочным образом связаны с убийством. В главных ролях звездный актерский состав: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Зои Кравиц и другие.

«Убивая Еву» (2018 – 2022)

Один из самых известных европейских сериалов (снимали Великобритания и Италия). Остроумный шпионский проект, нарушающий законы жанра, о наемной убийце по имени Вилланель, за которой ведет охоту аналитик MI5 Ева Поластри.

Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Почему женщины убивают» (2019 – … )

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает о женщинах, которых лучше не бесить – ведь в порыве гнева (или отчаяния) они способны даже на убийство.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«И повсюду тлеют пожары» (2020)

Экранизация бестселлера о США 1990-х. по сюжету которого семья с темным прошлым разжигает конфликты и обнажает лицемерие соседей. Правда, для всех это противостояние обернется неожиданными последствиями. В главных ролях: Риз Уизерспун, Карри Вашингтон и другие.

Кадр из сериала "И повсюду тлеют пожары"

«Джинни и Джорджия» (2021 – … )

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"
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