Почему женщины убивают: сериалы, понятные каждой

Для тех, кто не может определиться с сериалом, «Рамблер» собрал классные проекты о взбалмошных женщинах, которые понятны каждой из нас.

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

«Отчаянные домохозяйки» (2004 – 2012)

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Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти.

«Коварные горничные» (2013 – 2016)

Интригующая драмеди от авторов «Отчаянных домохозяек», в центре сюжета которой находятся четыре амбициозные латиноамериканские горничные, работающие в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз. Их жизнь меняется, когда их подругу жестоко убивают, теперь им приходится хранить их общий секрет, чего бы это ни стоило, между тем работая на своих испорченных хозяев.

«Большая маленькая ложь» (2017 – 2019)

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших преступлению — рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все они загадочным образом связаны с убийством. В главных ролях звездный актерский состав: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Зои Кравиц и другие.

«Убивая Еву» (2018 – 2022)

Один из самых известных европейских сериалов (снимали Великобритания и Италия). Остроумный шпионский проект, нарушающий законы жанра, о наемной убийце по имени Вилланель, за которой ведет охоту аналитик MI5 Ева Поластри.

«Почему женщины убивают» (2019 – … )

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает о женщинах, которых лучше не бесить – ведь в порыве гнева (или отчаяния) они способны даже на убийство.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«И повсюду тлеют пожары» (2020)

Экранизация бестселлера о США 1990-х. по сюжету которого семья с темным прошлым разжигает конфликты и обнажает лицемерие соседей. Правда, для всех это противостояние обернется неожиданными последствиями. В главных ролях: Риз Уизерспун, Карри Вашингтон и другие.

Кадр из сериала "И повсюду тлеют пожары"

«Джинни и Джорджия» (2021 – … )

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.