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1 час назад

Опубликованы первые кадры с орками в сериале «Властелин колец» Amazon

Игромания.ру

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» для Amazon поделились с журналистами кадрами, показывающими, как в шоу будут выглядеть орки.

Опубликованы первые кадры с орками в сериале «Властелин колец»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, действие сериала развернётся во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Сюжет должен собрать несколько историй этого периода, включая восхождение Саурона к власти, сюжет про Нуменор и так далее.

Премьера самого сериала, трейлер которого можно увидеть здесь, намечена на 2 сентября. А многочисленные подробности проекта мы собрали в отдельной заметке.

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