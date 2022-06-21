Опубликованы первые кадры с орками в сериале «Властелин колец»

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» для Amazon поделились с журналистами кадрами, показывающими, как в шоу будут выглядеть орки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, действие сериала развернётся во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Сюжет должен собрать несколько историй этого периода, включая восхождение Саурона к власти, сюжет про Нуменор и так далее.