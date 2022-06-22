Викандер снялась в сериале о съемках сериала по мотивам сериала

На HBO вышли три из восьми эпизодов «Ирмы Веп» (Irma Vep) — проекта культового французского режиссера Оливье Ассаяса, решившего переложить на сериальный формат свой одноименный фильм 1996 года. В эпоху целого потока ремейков, ревайвлов и сиквелов появление такого телешоу выглядит вполне логичным (как и логичен, зачастую, неутешительный результат таких задумок), однако с «Ирмой Веп» ситуация вышла совсем иной. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мира (Алисия Викандер) — молодая американская звезда, совсем недавно поставившая Голливуд на уши благодаря роли в простоватом, но крайне удавшемся в прокате боевике «Конец света». Впереди ей светит нехилая карьера в блокбастерах и многомиллионные рекламные контракты, только вот в качестве следующей работы девушка выбирает не совсем обычный проект — «Ирму Веп», ремейк черно-белого многосерийного фильма «Вампиры» Луи Фейада. Малобюджетный французский сериал не сулит ей ни особой славы, ни заработка — из-за чего нехило бесится менеджер Миры, уже пробившая ей главную роль в дорогостоящем супергеройском «Серебряном серфере».

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Однако Миру роль спасательницы планеты вовсе не притягивает. А вот образ Ирмы Веп, серого кардинала преступной организации под названием «Вампиры», терроризирующей Париж, актрису невероятно влечет: «Ну как я могу отказаться от возможности сыграть бандитку?» Не меньший восторг у Миры вызывает Жанна Рок, сыгравшая Ирму в оригинальном сериале, — женщина, скрывавшаяся под псевдонимом Мюзидора, была не только знаменитейшей леди-вамп, но и одной из первых режиссерок в истории. Любовь к актрисе и к ее героине у Миры вскоре перерастет в нечто мистическое, словно на нее сойдет дух то ли Ирмы, то ли Мюзидоры, однако для сериала это смешение личностей окажется далеко не на первом плане — не меньше экранного времени Ассаяс уделяет и остальным членам съемочной группы.

«Ирма Веп» пестрит почти карикатурными архетипами — неуверенный в себе режиссер-неврастеник Рене (Венсан Макен), суровый контрол-фрик продюсер Грегори (Алекс Деска), циничная суперзвезда Готтфрид (Ларс Айдингер), по прилете требующий у помощников крэка (чтобы потом заблевать весь трейлер), тихоня-ассистентка Реджина (Девон Росс), по-вуайеристски, но с негласного позволения подглядывающая за залезающей в душ Мирой… и только вот главная звезда сериала — актриса с мировым именем, пожелавшая сняться в малоизвестном артхаусном проекте — остается главной загадкой «Ирмы Веп». В оригинальном фильме Ассаяса эта роль была отдана гонконгской актрисе Мэгги Чун, которая играла саму себя — в сериале же Алисия Викандер от своего имени вроде бы не выступает, но, кажется, все равно во многих моментах вкладывает в героиню собственный характер.

То же, впрочем, справедливо заметить и о режиссере — если в фильме 1996-го Рене Видаль в исполнении Жан-Пьера Лео представал мучимым демонами, но статным и обладающим невероятной внутренней харизмой художником, то нынешняя его версия, кажется, куда больше похожа на самого Ассаяса (он и сам это признает, утверждая, что новый Рене — и его двойник, и пародия).

И этот объемнейший состав персонажей, каждому из которых уделено немало экранного времени, — одна из важнейших отличительных черт сериальной «Ирмы Веп» от полнометражной картины

Выбивая для своих героев больше диалогов, Ассаяс подробнее изображает сумбурное, хаотичное закулисье кинематографа, рисует перед зрителем полный конфликтов, столкновения идей и характеров процесс рождения кино.

Зачем Оливье Ассаяс взялся переснять свой хитовый фильм 1996 года, становится ясно почти сразу из диалогов персонажей — те горячо рассуждают как раз таки об изменениях, произошедших с кинематографом за последние десятилетия. Какие трансформации мировая киноиндустрия пережила на пути от немых черно-белых фильмов до массовых многомиллионных блокбастеров? Речь, разумеется, не о техническом прогрессе, который уже и реальных актеров позволяет заменять ходячими портретами, но о самой сути кино.

«Первые режиссеры не понимали, что они делали. Они создали медиум и просто дали волю воображению»,

— заявляет на званом ужине молодой актер Эдмонд (Венсан Лакост).

«А нынешние сериалы — это даже не длинные фильмы, а контент. Развлекательный продукт, созданный алгоритмами в промышленных масштабах»,

— вторит ему юная Реджина.

Ну и не полон был бы сериал без демонстрации самого продукта всех этих мучений — деловые встречи и репетиции в шоу разбиваются кадрами уже отснятых сцен, эстетически выверенных, почти театральных, смешанных еще и с кадрами из оригинальных «Вампиров» — реальность съемочной площадки здесь смешивается с фантазией, рождая пространство совершенно новое и мистическое. Что такой синтез в итоге сотворит с психикой главной героини — известно уже по оригинальному фильму, но в случае с сериалом Ассаяса важно кое-что другое.

Уже в трех из восьми вышедших серий режиссер манифестирует — технологии кино двигаются вперед со скоростью локомотива, трансформация индустрии предстает живым, без остановки развивающимся организмом. Но вот его главные винтики — люди с их вечными переживаниями и страхами, тайными желаниями и грандиозными амбициями — в процессе коллективной творческой работы не далеко ушли от тех же съемок «Вампиров» 1915 года. А потому какие бы алгоритмы не выдумали стриминговые платформы, сколько бы координаторов секс-сцен продюсеры не напихали на съемочную площадку, создание киношедевров всегда останется уделом горячих голов, отчасти сумасшедших, слегка юродивых, не знающих границ ни личных, ни творческих, — то есть ранимых, эгоистичных и крайне чувствительных фриков.