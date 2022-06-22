Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+34° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Популярные турецкие сериалы, которые надо посмотреть сейчас

Мира Маркина

Из-за остановки лицензирования в связи с антироссийскими санкциями в нашей стране резко вырос спрос на турецкие сериалы. В отечественных онлайн-кинотеатрах их количество увеличилось вдвое. Какие сериалы турецкого производства сейчас на слуху, рассказываем в материале "Рамблера".

Популярные турецкие сериалы, которые надо посмотреть
Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

"Постучись в мою дверь"

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Этот турецкий сериал - рекордсмен по количеству просмотров и положительных отзывов. Рейтинг шоу "Постучись в мою дверь" на популярных онлайн-платформах даже больше, чем у "Великолепного века". Это романтическая комедия про флористку и бизнесмена, которые изображают пару. Сериал начал выходить в 2020 году. Он точно понравится поклонникам шоу "Королек - птичка певчая".

"Черная любовь"

Кадр из сериала "Черная любовь"

"Черная любовь" - не новый сериал. Он выходил с 2015 по 2017 год. Однако популярным у российских зрителей сериал стал сейчас. "Черная любовь" - это история турецких Ромео и Джульетты. Дочь богатого бизнесмена и сын парикмахера влюбляются друг в друга, несмотря на разные социальные слои.

"Любовь напрокат"

Кадр из сериала "Любовь напрокат"

Еще один популярный турецкий сериал о любви и ее проявлениях. Родственники решают выгодно женить молодого человека по имени Омер. Кандидатка - красивая девушка, вернувшаяся с учебы в Америке и мечтающая блистать в высшем свете. Чтобы отказаться от невестки, парень впутывает в историю простую официантку.

Сериалы,Любовь напрокат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители