Популярные турецкие сериалы, которые надо посмотреть

Из-за остановки лицензирования в связи с антироссийскими санкциями в нашей стране резко вырос спрос на турецкие сериалы. В отечественных онлайн-кинотеатрах их количество увеличилось вдвое. Какие сериалы турецкого производства сейчас на слуху, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

"Постучись в мою дверь"

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Этот турецкий сериал - рекордсмен по количеству просмотров и положительных отзывов. Рейтинг шоу "Постучись в мою дверь" на популярных онлайн-платформах даже больше, чем у "Великолепного века". Это романтическая комедия про флористку и бизнесмена, которые изображают пару. Сериал начал выходить в 2020 году. Он точно понравится поклонникам шоу "Королек - птичка певчая".

"Черная любовь"

Кадр из сериала "Черная любовь"

"Черная любовь" - не новый сериал. Он выходил с 2015 по 2017 год. Однако популярным у российских зрителей сериал стал сейчас. "Черная любовь" - это история турецких Ромео и Джульетты. Дочь богатого бизнесмена и сын парикмахера влюбляются друг в друга, несмотря на разные социальные слои.

"Любовь напрокат"