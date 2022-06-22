Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+34° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
43 минуты назад

Слух: Disney выпустит сериал по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order

Чемпионат.com

По данным блогера Кристиана Харлоффа, Disney работает над сериалом по игре Star Wars Jedi: Fallen Order. Главную роль в шоу якобы сыграет Камерон Монахэн, который воплотил джедая Кэла Кестиса в оригинальном проекте.

Слух: Disney выпустит сериал по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Блогер отмечает, что данную информацию он получил от «проверенного источника». Каких-либо других деталей и тем более доказательств автор не предоставил. Заявление Харлоффа выглядит очень сомнительно, однако теоретическая вероятность подобного сериала всё же существует.

Напомним, что прямо сейчас Respawn работает над Star Wars Jedi: Survivor — продолжением Fallen Order. Разработчики отметили, что сиквел будет куда мрачнее оригинала. Игра выйдет в 2023 году только на ПК, Xbox Series и PS5.

Сериалы,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители