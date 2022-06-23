В Москве показали финал сериала "Нулевой пациент"

Финальный эпизод драматического сериала "Нулевой пациент" о первой в СССР вспышке ВИЧ с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым в главных ролях представили на летнем пространстве Плюс Дача в Парке Горького, передает корреспондент ТАСС.

Фото: Кадр из сериала "Нулевой пациент" Кадр из сериала "Нулевой пациент"

Действие "Нулевого пациента" разворачивается в детской больнице города Элиста, где в 1988 году произошла первая в стране крупная вспышка ВИЧ. Создатели отметили, что сериал привлек внимание аудитории к теме болезни, которая до сих пор остается отчасти табуированной. "Об этом больше начали говорить. Мы (в сериале) рассказываем про конец 1980-х - прошло столько лет, но тема до сих пор остается под некоей завесой. Мы выполнили важную миссию", - считает актер Аскар Ильясов.

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В центре сюжета оказывается молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов), который подозревает наличие вируса у нескольких пациентов. Он тайком отправляет пробы крови в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к процессу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) - специалист по малоизвестной в СССР болезни.

Режиссер и оператор "Нулевого пациента" Сергей Трофимов подчеркнул, что перед командой стояла задача в первую очередь рассказать "историю про человеческие отношения" и про врачей, которые совершили смелый поступок, обратив внимание на критическую ситуацию с болезнью.

Сорежиссером проекта выступил Евгений Стычкин, он также исполнил роль журналиста. "Мы хотели рассказать про себя, про свои страхи, про то, что мы не всегда умеем быть смелыми и откровенными. Важно, что сегодня это кино имеет такой отклик, сегодня мы готовы говорить про то, где нам больно, и важно, чтобы кинематографисты продолжали это делать. Люди смотрят это (такие истории) с большой отдачей", - отметил он.