Легкие сериалы на лето для тех, кто хочет просто расслабиться

Для тех, кто хочет просто отключить голову и расслабиться, «Рамблер» собрал классные сериалы, которые смотрятся на одном дыхании.

Фото: Кадр из сериала "Бриджертоны" Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Джинни и Джорджия»

Видео дня

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Гранд отель»

Испанский сериал в духе «Аббатства Даунтон» о молодом человеке Хулио, который приезжает в роскошный отель Гранд Отель, где он будет расследовать исчезновение своей сестры, притворившись официантом. Но на пути его расследования встретится Алисия Аларкон, член семьи, которая владеет отелем и которая станет единственным человеком, готовым помочь ему раскрыть правду. Между ними вспыхивает страстная любовь…

«Белый лотос»

В течение недели посетители дорогого местного отеля на гавайском курорте попытаются расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Но вряд ли им это светит: вскоре паутина интриг окутает райское место. Кроме того, между гостями и работниками отеля начнут происходить странные вещи…

Кадр из сериала "Белый лотос"

«Эмили в Париже»

Маркетолог из Чикаго Эмили Купер получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой и найти баланс между работой, друзьями и отношениями. В главных ролях: Лили Коллинз.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Внешние отмели»

В разгар летнего сезона, который накрылся медным тазом из-за бушующего урагана, четверо подростков с помощью случайно добытой карты отправляются на поиски огромной партии золота, стоимость которой оценивается в 400 миллионов долларов. Правда, для них веселое приключение превращается в настоящую игру на выживание.

Кадр из сериала "Внешние отмели"

«Необыкновенный плейлист Зои»

После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл...