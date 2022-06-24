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3 часа назад

Прилучный вернется к роли в "Мажоре" в четвертом сезоне

Газета.Ruиещё 1

2 июля на «Кинопоиске» состоится премьера четвертого сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. К актерскому составу также присоединились звезды предыдущих сезонов Карина Разумовская и Любовь Аксенова.

Прилучный вернется к роли в "Мажоре" в четвертом сезоне
Фото: КинопоискКинопоиск

«Мы делаем так, чтобы было увлекательно для нас самих. В новых сериях по-прежнему остается непростой и запутанной личная жизнь Игоря Соколовского, и он понемногу будет ее распутывать. Нельзя говорить, что он остепенится, хотя предпосылки для этого тоже будут», — заявил Прилучный.

Сюжет четвертого сезона расскажет о событиях, произошедших спустя девять лет после перестрелки, в которой погибла капитан Вика Родионова. Герой Прилучного уволился из полиции, он работает с бывшим конкурентом и нынешним партнером Игнатьевым. Игорь Соколовский «прожигает» жизнь, тратит множество денег и не заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнает, что именно он — отец Сони.

Ранее стало известно, что Павел Табаков сыграет в сериале о параллельных мирах «Суперпозиция».

Сериалы,Игорь Соколовский,Карина Разумовская,Любовь Аксенова,Павел Табаков,
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