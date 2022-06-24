Прилучный вернется к роли в "Мажоре" в четвертом сезоне

«Мы делаем так, чтобы было увлекательно для нас самих. В новых сериях по-прежнему остается непростой и запутанной личная жизнь Игоря Соколовского , и он понемногу будет ее распутывать. Нельзя говорить, что он остепенится, хотя предпосылки для этого тоже будут», — заявил Прилучный.

Сюжет четвертого сезона расскажет о событиях, произошедших спустя девять лет после перестрелки, в которой погибла капитан Вика Родионова. Герой Прилучного уволился из полиции, он работает с бывшим конкурентом и нынешним партнером Игнатьевым. Игорь Соколовский «прожигает» жизнь, тратит множество денег и не заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнает, что именно он — отец Сони.