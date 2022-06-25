Самые динамичные сериалы, которые можно пересматривать бесконечно

Некоторые телешоу способны дать фору даже высокобюджетным голливудским блокбастерам.

Культовые фильмы можно пересматривать до бесконечности. Классных сериалов тоже хватает, но очень редко в их отношении говорят о повторном просмотре. Они идут долго, бюджеты на производство меньше по сравнению с голливудскими блокбастерами (хотя сейчас всё начинает меняться), актёры не такие именитые, как в кино (и это тоже изменяется).

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Но всё-таки есть заряженные сериалы, которые через время можно вновь посмотреть с огромным интересом. Приводим список таких проектов среди тех, которые уже полностью завершились.

«Банши» (США)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (99 тыс. оценок) Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10 (25 тыс. оценок)

Этот сериал можно охарактеризовать по-разному, но точно не словом «скучный». «Банши» – безбашенный триллер-боевик. Главный герой Лукас Худ (Энтони Старр) — отбывший наказание в тюрьме вор, который некогда предал своих подельников. После отсидки он приезжает в небольшой городок в Пенсильвании, где обманом получает пост местного шерифа. При этом он не забыл своё криминальное прошлое и соответствующие повадки.

Худ начинает «наводить порядок» по-своему, взбудораживая некогда тихий провинциальный населённый пункт. На первый взгляд сюжет может показаться простым, но это обманчивое впечатление. «Банши» затягивает с первой серии, при условии нормального отношения к насилию и откровенным сценам на экране. В таком случае все четыре сезона шоу вам захочется многократно пересмотреть.

«Декстер» (США)

Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (714 тыс. оценок) Рейтинг Кинопоиска: 8,28 из 10 (186 тыс. оценок)

Пожалуй, самый известный сериал о серийном убийце. Декстер Морган (Майкл Си Холл) работает судмедэкспертом в полиции Майами. У него есть «тёмная сторона» – его тянет к насилию. Только в качестве своих жертв он выбирает преступников и отбросов общества.

«Декстер» – динамичный триллер с элементами психологической драмы. Главному герою всегда противостоит яркий антагонист, что придаёт сериалу дополнительную привлекательность. Чего только стоит «Троица» из четвёртого сезона, последние эпизоды которого отличаются запредельным напряжением.

«Декстер» держал высокую плану в течение восьми сезонов. Разочаровала только финальная серия, получившая массовую критику фанатов. В 2021 году вышло продолжение «Декстер: Первая кровь». Создатели наступили дважды на одни грабли и умудрились сделать последнюю серию ещё хуже, чем в оригинальном проекте. Но всё-таки в целом «Декстер» качественный сериал, который любители триллеров посмотрят не раз.

«Нарко» (США)

Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (407 тыс. оценок) Рейтинг Кинопоиска: 8,38 из 10 (67 тыс. оценок)

Биография знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара с конца 1970-х годов. В «Нарко» подробно описываются отношения Эскобара (Вагнер Моура) с другими дельцами и Управлением по борьбе с наркотиками. История Пабло и Медельинского картеля заканчивается во втором сезоне. Третий уже посвящён картелю Кали во главе с братьями Гильберто и Мигелем Родригес Орехуэла.

У шоу даже есть спин-офф — «Нарко: Мексика». Его изначально написали в качестве четвёртого сезона «Нарко». События происходят в 80-х и 90-х годах в Мексике. Здесь представлены такие известные преступники, как Мигель Анхель Феликс Гальярдо, Хоакин Гусман Лоэра (он же Эль Чапо), Амадо Каррильо Фуэнтес и другие.

Большое число латиноамериканских имён не должно смущать. «Нарко» – сериал для широкой аудитории. Он отличается качественным сценарием, классной актёрской игрой и блестящей работой операторов. Одним просмотром дело не ограничится, если у вас изначально не возникнет неприязни к проекту.

«Родина» (США)

Рейтинг IMDB: 8,3 из 10 (336 тыс. оценок) Рейтинг Кинопоиска: 8,1 из 10 (50 тыс. оценок)

Приключения офицера ЦРУ Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс) растянулись аж на восемь сезонов. Первые три посвящены отношениям главной героини с вернувшимся из плена морпехом-перебежчиком Николасом Броуди (Дэмиан Льюис) и глобальным проблемам Ближнего Востока. Далее действия переносятся в Пакистан, Германию, Россию, Афганистан на фоне периодического возвращения в США.

События подаются с американской точки зрения, но без явных идеологических перегибов. Достоинства «Родины» – сильная актёрская игра (Дэйнс, Льюис, Мэнди Патинкин, множество исполнителей ролей второго плана) и высокая динамика при параллельной цепляющей драме. Последним качеством особенно отличаются, второй, третий (в частности, последние серии в Иране) и четвёртый сезоны.

А 10-й эпизод 4-го сезона («13 часов в Исламабаде») и вовсе даст фору многим высокобюджетным блокбастерам.

«Рэй Донован» (США)

Рейтинг IMDB: 8,3 из 10 (86 тыс. оценок) Рейтинг Кинопоиска: 7,8 из 10 (15 тыс. оценок)

Рэй Донован (Лив Шрайбер) решает любые проблемы богатых и знаменитых людей Лос-Анджелеса, но при этом не может разобраться со своей собственной семьёй. Триллер о харизматичном и брутальном «фиксере» – человеке редкой специализации в наше время.

Несмотря на линейное описание сюжета, это не процедурал, что делает сериал ещё интереснее.

За решением проблем знаменитостей смотреть очень интересно, но не меньше внимания привлекает личная драма главного героя. В частности, противостояние Рэя с вышедшим из тюрьмы отцом Микки (Джон Войт), непростые отношения с женой и братьями. В сериале семь сезонов, а завершающим аккордом стал отдельный фильм в 2021 году.

«Сорвиголова» (США)

Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (423 тыс. оценок) Рейтинг Кинопоиска: 8,07 из 10 (65 тыс. оценок)

Marvel не ограничился одними лишь циклами фильмов о «Мстителях» и расширил своё присутствие на телеэкраны. «Сорвиголова» – наиболее качественный продукт студии. Сериал понравился как критикам, так и зрителям: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести.

Сорвиголова – слепой адвокат, который из своего недостатка сделал преимущество. У него превосходный слух, да настолько, что он может сражаться с преступностью по ночам. Эдакий «Бэтмен», только бедный – эта черта досталась от дружелюбного соседа Человека-паука.

«Спартак» (США)

Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (238 тыс. оценок) Рейтинг Кинопоиска: 8,28 из 10 (100 тыс. оценок)

«Спартак: Кровь и песок» – это жёсткий и выразительный рассказ о самом знаменитом из римских гладиаторов. Пожалуй, более детального описания не нужно. Стоит лишь уточнить, что в сериале с рейтингом R (18+) присутствует много откровенных сцен и насилия. Если вам подобное заходит, то «Спартак» можно пересматривать бесконечно.

«Во все тяжкие» (США)

Рейтинг IMDB: 9,5 из 10 (1,75 млн оценок) Рейтинг Кинопоиска: 8,87 из 10 (450 тыс. оценок)

Культовый сериал о том, как школьный учитель Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом (Аарон Пол) решили заняться незаконными делами.

«Во все тяжкие» считается одним из величайших телешоу всех времён. В книге рекордов Гиннесса он значится как сериал с самым высоким рейтингом в истории. Об этом проекте наверняка слышали все сериаломаны. Многие из них смотрели его гораздо больше одного раза.

«Игра престолов» (США)

Рейтинг IMDB: 9,2 из 10 (2 млн оценок) Рейтинг Кинопоиска: 8,98 из 10 (723 тыс. оценок)

«Игра престолов» — монументальная сага телеканала HBO по мотивам серии книг «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина (которую писатель всё никак не может закончить). Эпичный проект с рекордными для своего времени бюджетами, которые возникли из-за невероятного интереса зрителей.

Вряд ли на планете есть человек, который не слышал про незнающего Джона Сноу, Ходора, титулованную Дейенерис бурерождённую, платящих по долгам Ланнистеров и так далее. «Игра престолов» умудрилась приковать к экранам всю планету.

К сожалению, когда закончился первоисточник в виде книг Джорджа Мартина (он их до сих пор пишет), сериал начал резко терять в качестве. Кульминацией стал заключительный сезон, который, скорее, напоминает пьяный пересказ событий, нежели детальную демонстрацию происходящего. Персонажи резко меняют характеры, сиюсекундно перемещаются по континенту. Финал совсем не похож на то, во что влюбился весь мир сначала.

Однако даже с учётом этого смотреть «Игру престолов» можно бесконечно. Это отличный сериал, аналогов которому попросту нет.

«Шерлок» (Великобритания)

Рейтинг IMDB: 9,1 из 10 (897 тыс. просмотров) Рейтинг Кинопоиска: 8,87 из 10 (515 тыс. оценок)

История о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне в Лондоне начала XXI века зарекомендовала себя как одна из самых стильных и интригующих экранизаций рассказов сэра Артура Конан-Дойла. Создатель шоу Стивен Моффат, также известный по работе над «Доктором Кто», отлично адаптировал все особенности классики про современность.

Фанатов иногда заставляли ждать новых серий по несколько лет. Причём в каждом из четырёх сезонов всего по три эпизода. Желание освежить в памяти немногочисленные серии «Шерлока» время от времени появляется у многих сериаломанов. Общий хронометраж всех сезонов составляет менее суток, так что пересмотр много времени не займёт.