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3 часа назад

Изначально сериал «Оби-Ван Кеноби» должен был стать тремя фильмами

Чемпионат.com

Писатель Стюарт Битти раскрыл, что изначально «Оби-Ван Кеноби» планировался целой трилогией фильмов с отдельной темой. В первом сезоне одноимённого шоу Disney экранизировали только первый фильм.

«Оби-Ван Кеноби» должен был стать трилогией
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Когда я рассказывал Lucasfilm свой план на «Кеноби», то отмечал три истории — три ступени эволюции Оби-Вана в Бена.

А вот про тему финала Битти не рассказал, но отметил, что изначально Lucasfilm планировала взяться за всю трилогию разом. Однако после провала сольного фильма про Хана Соло планы резко поменялись, а идеи для фильмов начали реализовать в формате сериала для Disney+.

Как отмечает Битти, хоть его упоминают как сценариста аж четырёх (из шести) серий «Оби-Ван Кеноби», лично он ничего не писал конкретно для сериала — вся его работа была заложена в уже отменённые фильмы.

Первый сезон «Оби-Вана Кеноби» закончился, но ходят слухи, что Disney планирует взяться за продолжение.

Сериалы,Стюарт Битти,Walt Disney,
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