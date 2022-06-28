Российским сериалом «Сваты» заинтересовались в Польше

Не так давно в сети появились слухи, что планируется создание продолжения известного сериала «Сваты». Российская актриса Инна Королева, которая играла роль мамы Жени Ковалевой, рассказала о возможных съемках, передает 5-tv.ru.
По словам актрисы, на данный момент в Польше создается франшиза. Там хотят показать историю «Сватов» с самого начала, но уже на польском языке.
При этом Королева призналась, что даже ничего не слышала о съемках восьмого сезона сериала.
«Я такой информации не знаю. По крайней мере, ничего не планируют. Я знаю, что в Польше занимаются сейчас франшизой „Сваты“, но, по-моему, они начинают сначала, с первого-второго сезона. Как повторение идет, просто на польском языке, вот это я знаю. А про 8-й сезон вообще ничего не слышала»,
— говорит актриса.