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1 час назад

Российским сериалом «Сваты» заинтересовались в Польше

FBM.ru

Не так давно в сети появились слухи, что планируется создание продолжения известного сериала «Сваты». Российская актриса Инна Королева, которая играла роль мамы Жени Ковалевой, рассказала о возможных съемках, передает 5-tv.ru.

Российским сериалом «Сваты» заинтересовались в Польше
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам актрисы, на данный момент в Польше создается франшиза. Там хотят показать историю «Сватов» с самого начала, но уже на польском языке.

При этом Королева призналась, что даже ничего не слышала о съемках восьмого сезона сериала.

«Я такой информации не знаю. По крайней мере, ничего не планируют. Я знаю, что в Польше занимаются сейчас франшизой „Сваты“, но, по-моему, они начинают сначала, с первого-второго сезона. Как повторение идет, просто на польском языке, вот это я знаю. А про 8-й сезон вообще ничего не слышала»,

— говорит актриса.

Сериалы,Инна Королева,
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