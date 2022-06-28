Российским сериалом «Сваты» заинтересовались в Польше

«Я такой информации не знаю. По крайней мере, ничего не планируют. Я знаю, что в Польше занимаются сейчас франшизой „Сваты“, но, по-моему, они начинают сначала, с первого-второго сезона. Как повторение идет, просто на польском языке, вот это я знаю. А про 8-й сезон вообще ничего не слышала»,