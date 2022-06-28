Первый канал и Okko снимут сериал по игре «Смута»

Вместе с исторической игрой «Смута» в России планируют выпустить сериал. Его производством займутся платформа Okko и Первый канал при поддержке «Института развития интернета». Шоу и игра выйдут примерно в одно время и станут основой для метавселенной. Примерная дата выхода: конец 2023 — начало 2024 года.

Фото: BFM BFM

Насколько это будет удачный ход с маркетинговой точки зрения? Комментирует директор по развитию направления кино и сериалы маркетингового агентства Salo Александр Голубчиков:

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— Игра достаточно кинематографична, по крайней мере, судя по тем материалам, которые есть в Сети, у создателей есть задел на то, чтобы делать из этой игры с очень хорошим визуальным рядом видеовставки, которые будут в этой игре использоваться, они будут, видимо, игровые. И логично использовать эти эпизоды, если уж строить декорации, грех не воспользоваться и не снять в этих декорациях, интерьерах еще и сериал. Судя по тем противникам, которые будут у князя Милославского, они, конечно, достаточно интересные потенциально для зрителей и вообще это может быть ну если не русской «Игрой престолов», то, конечно, каким-то таким историческим эпосом наравне с теми проектами, которые уже сейчас существуют по истории России, но только с каким-то экшен-игровым элементом.

— Как вам амбициозный срок — конец 2023 года?

— Да, разработка игры идет довольно давно, 2020 годом датированы первые какие-то материалы по этой игре, если это не будет делаться с использованием видеозахвата Motion capture, то возможно, что потребуется еще какое-то время на пошив костюмов. К 2023 году, боюсь, что не успеют, а вот в перспективе еще каких-нибудь пары лет, если все сделать по уму, то, скорее всего, конец 2024–2025 года, в конце концов мы и «Аватар» ждем уже 12 лет, и ничего, как-то дождались.

Всего в «Смуте» планируется 16 серий, а стоимость всего проекта составит 400-600 млн рублей, то есть 25-37 млн рублей за серию, пишет газета «Коммерсантъ».

Проект на этапе сбора команды, пока нет режиссера. Авторы сценария решили сделать главным героем не исторического, а вымышленного персонажа.

Насколько это привычная практика — выпускать сериалы и игры по ним синхронно? И найдут ли и сериал, и игра свою общую аудиторию? Рассуждает эксперт по компьютерным играм, руководитель отдела коммуникаций в компании Riot Games в России и СНГ Геворг Акопян:

— Есть подобные примеры в игровой индустрии. Мне в первую очередь вспоминается игра Quantum Break, которая вышла на финской студии Remedy. Ее издавала Microsoft, это был более смелый эксперимент, потому что там не просто вышли отдельно сериал, и отдельно была игра, они как бы смешали одно с другим. Там были актеры голливудские, и все ролики в игре выглядят по сути как сериал, ты играешь час-полтора, потом смотришь по сути серию. Это был неожиданный эксперимент. Я не могу сказать, что он стал суперуспешным, хотя игра получилась довольно качественной. В целом, мне кажется, в наше время в 2022 году, когда очевидно, что смотрение во многом перешло в онлайн-кинотеатры, это в целом может себя оправдать.

— Нет ли тут еще такого противоречия, что обычно у исторических сериалов аудитория старше, а у игр гораздо моложе?

— Есть очень много популярных серий, которые, не могу сказать, что они прямо исторические, но они используют разные исторические события и трактуют их по-другому. То есть берут гражданскую войну в Америке, Древний Египет, еще какие-то события и все это окутывают каким-то альтернативным сюжетом, игра при этом собирает огромную аудиторию, в том числе молодую, если они правильно пойдут по своему пути — я видел видения разработчиков, там псевдоисторический сеттинг, например, герой, у которого щит надевается на руку, ну то есть там такие интересные приспособления, конечно, они совсем не идут в исторический реалистичный сеттинг. Поэтому — да, я уверен, что он может привлечь спокойно и подростков, и даже школьников.