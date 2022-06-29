Первые кадры с Келебримбором из сериала «Властелин колец»

Amazon показала новые кадры с Келебримбором — высокопоставленным эльфом из грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он — создатель трёх колец власти, которые впоследствии были переданы эльфам. В шоу его воплотил британский актёр Чарльз Эдвардс, известный по фильмам «Бэтмен: Начало» и «Филомена» .

По словам актёра, его персонаж сыграет довольно важную роль в сериале: вместе со владыкой Элрондом они помогут гномам Мории достичь небывалых высот в своём ремесле. Однако у Келебримбора будут и собственные цели, о которых создатели пока умалчивают. Судя по всему, они как-то связаны с Сауроном и Кольцом Всевластия, о создании которого тот никому не сказал.