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40 минут назад

Первые кадры с Келебримбором из грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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Amazon показала новые кадры с Келебримбором — высокопоставленным эльфом из грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он — создатель трёх колец власти, которые впоследствии были переданы эльфам. В шоу его воплотил британский актёр Чарльз Эдвардс, известный по фильмам «Бэтмен: Начало» и «Филомена».

Первые кадры с Келебримбором из сериала «Властелин колец»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.com

По словам актёра, его персонаж сыграет довольно важную роль в сериале: вместе со владыкой Элрондом они помогут гномам Мории достичь небывалых высот в своём ремесле. Однако у Келебримбора будут и собственные цели, о которых создатели пока умалчивают. Судя по всему, они как-то связаны с Сауроном и Кольцом Всевластия, о создании которого тот никому не сказал.

Чемпионат.com

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime. Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. Ранее создатели показали первые кадры со злыми орками.

Сериалы,Филомена,Бэтмен: Начало,Amazon,
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