Недооцененные сериалы, которые должен посмотреть каждый

Загадочное поместье, кругосветное путешествие, жестокий мир спорта — все это в новой подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней» Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

«Стойкость» (2021)

Кадр из сериала «Стойкость»

Целеустремленный подросток Кевин Дюрант виртуозно обращается с баскетбольным мячом. Он может делать трюки, которые непосильны даже некоторым профессиональным игрокам. Кевин мечтает стать баскетболистом с мировым именем и покончить с бедной жизнью в провинциальном городке. Подросток уверен в своих силах и знает, что совсем скоро его желание осуществится. Но когда парень наконец переходит в высшую лигу профессиональных спортсменов, он сталкивается с множеством трудностей на пути.

«Чепелуэйт» (2021)

Кадр из сериала «Чепелуэйт»

Смерть супруги разбило сердце Чарльза. Несмотря на всю боль, ему пришлось взять себя в руки ради благополучия детей. Тем не менее жить в доме, где каждый угол связан с любимой, оставалось для него невозможным, поэтому он решил взять наследников и переехать в семейное имение. Чарльз надеялся, что там начнется мирная и спокойная жизнь, но атмосфера места и местные жители не внушали ничего хорошего. Оказалось, поместье место, как люди, таит в себе много секретов, каждый из которых Чарльзу еще предстоит разгадать.

«Вокруг света за 80 дней» (2021)

Филеас всегда отличался удивительной осторожностью: он никогда не попадал в неприятности или какие-то курьезные случаи. Но однажды он вдруг заявил своим друзьям и коллегам, что всего за три неполных месяца сможет совершить странствие, обогнув вокруг оси всю планету. Разумеется, все посчитали подобное высказывание лишь хвастовством и глупостью, но мистер Фогг был полон решимости. Вместе со своим единственным близким человеком, своим слугой, он отправился в далекое путешествие.

«Мистер Корман» (2021)

Кадр из сериала «Мистер Корман»