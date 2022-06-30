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2 часа назад

Недооцененные сериалы, которые должен посмотреть каждый

Катерина Саломе

Загадочное поместье, кругосветное путешествие, жестокий мир спорта — все это в новой подборке «Рамблера».

Недооцененные сериалы, которые должен посмотреть каждый
Фото: Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

«Стойкость» (2021)

Кадр из сериала «Стойкость»

Целеустремленный подросток Кевин Дюрант виртуозно обращается с баскетбольным мячом. Он может делать трюки, которые непосильны даже некоторым профессиональным игрокам. Кевин мечтает стать баскетболистом с мировым именем и покончить с бедной жизнью в провинциальном городке. Подросток уверен в своих силах и знает, что совсем скоро его желание осуществится. Но когда парень наконец переходит в высшую лигу профессиональных спортсменов, он сталкивается с множеством трудностей на пути.

«Чепелуэйт» (2021)

Кадр из сериала «Чепелуэйт»

Смерть супруги разбило сердце Чарльза. Несмотря на всю боль, ему пришлось взять себя в руки ради благополучия детей. Тем не менее жить в доме, где каждый угол связан с любимой, оставалось для него невозможным, поэтому он решил взять наследников и переехать в семейное имение. Чарльз надеялся, что там начнется мирная и спокойная жизнь, но атмосфера места и местные жители не внушали ничего хорошего. Оказалось, поместье место, как люди, таит в себе много секретов, каждый из которых Чарльзу еще предстоит разгадать.

«Вокруг света за 80 дней» (2021)

Филеас всегда отличался удивительной осторожностью: он никогда не попадал в неприятности или какие-то курьезные случаи. Но однажды он вдруг заявил своим друзьям и коллегам, что всего за три неполных месяца сможет совершить странствие, обогнув вокруг оси всю планету. Разумеется, все посчитали подобное высказывание лишь хвастовством и глупостью, но мистер Фогг был полон решимости. Вместе со своим единственным близким человеком, своим слугой, он отправился в далекое путешествие.

«Мистер Корман» (2021)

Кадр из сериала «Мистер Корман»

У учителя начальных классов Джоша Кормана есть две заветные мечты: он хочет создать собственную музыкальную группу и обзавестись семьей. Но судьба вносит свои коррективы, полностью ломая его далеко идущие планы. Карьера музыканта терпит сокрушительное фиаско, а любимая девушка уходит к другому мужчине. Из-за этих неприятностей Джош впадает в депрессию. Пытаясь найти выход, он довольно много времени проводит за игрой на синтезаторе и общается со своей верующей сестрой. Парень всеми силами старается не унывать и несмотря ни на что верит в светлое будущее.

Сериалы,Вокруг света за 80 дней,Кевин Дюрант,
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