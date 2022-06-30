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3 часа назад

Шоураннер «Лучше звоните Солу» опроверг фанатские теории об Уолте и Джесси

Игромания.ру

Питер Гулд, ведущий сценарист шоу «Лучше звоните Солу», признался, что ещё не слышал ни одной фанатской теории о появлении Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, которая бы была достаточно близка к правде.

Шоураннер «Лучше звоните Солу» опроверг фанатские теории
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

При этом Гулд отметил, что встреча со знакомыми героями будет нечто большим, чем просто фансервисом. По его словам, было бы гораздо проще ввести Уолта и Джесси в первом сезоне, чтобы дать сериалу старт.

Однако теперь появление этих персонажей будет связано именно с историей Джимми МакГилла, Ким Уэкслер и Майка Эрмантраута, а не с историей «Во все тяжкие» — важно это помнить.

Напомним, что уже вышло семь эпизодов шестого сезона «Лучше звоните Солу» — вторую половину стоит ожидать в июле 2022 года. Появление в шоу Брайана Крэнстона и Аарона Пола подтвердили ещё в апреле.

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