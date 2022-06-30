Кауффман извинилась за отсутствие темнокожих в "Друзьях"

Американская продюсер, сценарист и одна из основательниц сериала «Друзья» Марта Кауффман извинилась за то, что среди исполнителей главных ролей в ситкоме не было темнокожих героев. Ее слова передает LA Times.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Кауффман призналась, что ей стыдно за то, что каст сериала преимущественно состоял из белых актеров.

«Я многое осознала за последние 20 лет. Признавать свою вину и принимать ее — это непросто. Мне стыдно, что я не знала об этом 25 лет назад»,

— рассказала продюсер шоу.

Извиняясь за отсутствие расового разнообразия в сериале, Кауффман пообещала направить 4 миллиона долларов в свой родной Университет Брандейса в Бостоне на создание профессорской должности на кафедре исследования стран Азии и Африки.