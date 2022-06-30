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2 часа назад

Создательница «Друзей» извинилась за отсутствие в ситкоме темнокожих героев

Lenta.ruиещё 1

Американская продюсер, сценарист и одна из основательниц сериала «Друзья» Марта Кауффман извинилась за то, что среди исполнителей главных ролей в ситкоме не было темнокожих героев. Ее слова передает LA Times.

Кауффман извинилась за отсутствие темнокожих в "Друзьях"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Кауффман призналась, что ей стыдно за то, что каст сериала преимущественно состоял из белых актеров.

«Я многое осознала за последние 20 лет. Признавать свою вину и принимать ее — это непросто. Мне стыдно, что я не знала об этом 25 лет назад»,

— рассказала продюсер шоу.

Извиняясь за отсутствие расового разнообразия в сериале, Кауффман пообещала направить 4 миллиона долларов в свой родной Университет Брандейса в Бостоне на создание профессорской должности на кафедре исследования стран Азии и Африки.

Один из культовых ситкомом в истории — сериал «Друзья» — выходил на экраны с 1994 по 2004 год. Главные роли в нем исполнили белые актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, за что шоу не раз подвергалось критике. Темнокожие актеры появлялись в сериале лишь эпизодически.

Сериалы,Друзья,Марта Кауффман,Мэттью Перри,Лиза Кудроу,Мэтт Леблан,Кортни Кокс,Дэвид Швиммер,Дженнифер Энистон,
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