Вся правда о гареме султана из «Великолепного века»

После просмотра сериала «Великолепный век» жизнь в гареме султана многим представляется чуть ли на раем. На деле все совсем не так. Как в истории, так и в самой исторической саге рабыням часто приходилось нелегко.

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Веселые праздники, роскошные и цветастые наряды, музыка и так далее — это лишь одна сторона медали жизни тех девушек, которые попадали в султанский гарем. Ранее мы уже писали о том, что невольницы падишахи должны были быть не просто красивыми, но и образованными. Каждую одалиску обучали не только любовным техникам, но и еще музыке, танцам, литературе, каллиграфии и так далее.

Соответственно рабыням приходилось тратить много времени на учебу. Причем следили за девушками калфы и евнухи, так что отлынивать от занятий никто не мог. То же самое касалось и работ по гарему. В сериале зрителям показали, что обычные невольницы должны были сами убираться за собой и поддерживать чистоту в гареме. За непослушание или недобросовестное служение девушек могли жестоко наказать. Например, лишить еды или загрузить еще большей работой.

Важное правило, которое должна была усвоить каждая невольница в гареме султана, заключалось в обязательном уважении существующей иерархии. Главная над девушками была Валиде, мать действующего падишаха. После нее шли сестры и остальные близкие повелителя. На особом положении в гареме были наложницы, родившие государю детей. Обычная одалиска не могла позволить себе дерзости ни в адрес членов правящей династии, ни фавориткам повелителя. К слову, Хюррем-султан очень любила нарушить этот закон гарема, за что и была часто наказана.